Emplaza Morena a MAYL a proceder contra Bermúdez Zurita por delitos de lesa humanidad en Veracruz

Arturo Bermúdez debe ser juzgado en la cárcel también por delitos de lesa humanidad ante las desapariciones masivas y narcocementerios localizados en Veracruz, exigió el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). No obstante, aseveró que la Fiscalía General de Veracruz no se atreverá a llamarlo a cuentas por esos crímenes en los que por omisión o complicidad pudiera estar ligado.



Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, líder estatal del partido, avaló las gestiones del Colectivo Solecito de Veracruz para proceder legalmente contra Arturo Bermúdez Zurita y otros funcionarios.



Con Bermúdez Zurita repuntaron las desapariciones forzadas, a la par del empoderamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo criminal hegemónico en Veracruz.



“Sin duda Bermúdez debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Está tan sólo el capítulo de los desaparecidos de Tierra Blanca. Y eso da para que él, Duarte y Peña Nieto estén siendo juzgados por delitos de lesa humanidad”.



No obstante, expresó su escepticismo de que el gobierno de Veracruz o el de Enrique Peña Nieto se atrevan a proceder al respecto. No obstante, aseveró que existen las instancias internacionales que pueden llamar a cuentas al ex policía, que ha sido señalado como el ‘Negro Durazo veracruzano’.

