SNL parodia llamada de Trump y Peña Nieto

2017-02-05

Saturday Night Live parece que no va a dejar los cuatro años de la presidencia de Donald Trump de parodiar al presidente. Alec Baldwin parece que nació para el papel y se divierte con él de tal forma que ya dejó de ser activismo contra Trump para simplemente parodiar todo lo que el mandatario hace durante la semana.



El sketch comienza con Trump en su despacio en la oficina oval de la Casa Blanca, burlándose de su yerno, Jared Kushner, al saber que se ha ido de las oficinas dice "cuando los judíos se van, los grandes pueden trabajar". Después de eso llama a Steve Bannon el publicista principal de la administración de Trump, el cual llega caracterizado como una misma muerte. Ellos dos planean llamar al presidente de Australia para solo saludar y tener una conversación casual. En la llamada, Trump cuelga el teléfono diciendo "prepárense para ser invadidos".



Después informa a Bannon que va a llamar a México porque "tiene un plan diplomático e inteligente para que México pague por el muro". Llama a Peña Nieto y le intenta hacer caer en un juego:



Donald Trump: El que va a pagar por el muro dice "what"



Peña Nieto (sonriendo): "Qué"



Donald Trump: No no, tienes que decir "what"



Peña Nieto: Ja, Ja, tu dijiste "what" tu vas a pagar por el muro



El público ríe y Trump cuelga la llamada humillado diciendo lo mismo que con el presidente de Australia "prepárate para ir a la guerra".















Con información de SDPnoticias

