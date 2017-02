Exigen expulsar a Sergio Rodríguez del PRD por enriquecerse colaborando con Yunes y JDO

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-11:52:57 Xalapa

En vísperas de la postulación de candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores para renovar las 212 alcaldías de Veracruz, los dirigentes nacional y estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) deben realizar un análisis a fondo de su militancia y no postular únicamente a los amigos o familiares de diputados o funcionarios en turno, como ha sucedido con Sergio Rodríguez, que se han enriquecido sin tener coherencia ideológica.



Al respecto, Paciano Flores García, con militancia en el “Sol Azteca” desde que se fundó, aseveró que tampoco debe ocupar posiciones de representación popular gente con turbio historial; la ciudadanía demanda servidores públicos honestos y de trayectoria intachable, consideró.



“Yo recomiendo realizar una depuración interna y expulsar a todo aquel perredista que no respeta los ideales y causan del Sol Azteca; tengo 40 años de militar en el PRD y lamento mucho cómo el partido va perdiendo la confianza del pueblo por malos funcionarios. A ellos hay que expulsarlos”.



Citó el caso del diputado plurinominal Sergio Rodríguez Cortés, a quien recientemente se le exhibió en medios de comunicación alcoholizado, incluso dormido en la mesa de un bar. Ese tipo de “espectáculos” denigra al partido, dijo.



Medios de comunicación también dieron cuenta de que Rodríguez logró colocar a su esposa como Delegada Regional de la SEV en Orizaba; se desconoce si la nueva funcionaria presentó algún examen para ocupar esa posición.



Recordó que las nuevas reglas de la Secretaria de Educación Pública son muy estrictas y obligan que hasta para obtener una plaza de maestro, hay que someterse a un concurso de oposición y, seguramente, con los funcionarios escolares debe hacerse lo mismo. Tienen que existir fechas calendarizadas.



Es público que el ex diputado plurinominal fue empleado del ex gobernador Fidel Herrera; llevaban tan buena relación que hasta lo nombró ex director del Servicio Nacional del Empleo con Javier Duarte y con otros políticos de ese mal gobierno también mantuvo excelente trato.

En el Congreso del Estado sorprende su voto en contra de iniciativas importantes y hasta en tribuna ha tratado de exhibir a sus compañeros de bancada como fue con la iniciativa que mandó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para reducir el número de regidores y generar ahorro millonario en los ayuntamientos, votó en contra y su participación en tribuna fue adversa a la de su coordinadora Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.



Se desconoce por qué no votó ni a favor ni en contra del dictamen para otorgar autonomía a la Universidad Veracruzana, pese a que estaba presente en la sesión. “Yo soy maestro y conozco las necesidades en materia de educación y en la caso de la universidad no se le puede regatear el apoyo, porque son muchos los jóvenes que cada año fracasan en su intento de cursan una carrera de nivel superior; reprobable darles la espalda”.



Por ello, reiteró, urge que la nueva dirigencia estatal y nacional del PRD exija más de su militancia y expulse a todos aquel perredista que solo utiliza al partidos para obtener beneficios económicos y políticos.