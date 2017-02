¿Cuánto a cambiado la constitución de México?

A un siglo de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido 699 reformas.



Solo en el nuevo milenio, durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del de Enrique Peña Nieto se han generado 288 reformas constitucionales, más de la tercera parte de la totalidad.



Viéndolo desde otra perspectiva, desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha, es decir en casi 4 sexenios, se han producido 365 reformas, equivalentes a poco más de la mitad de todas las realizadas desde que Álvaro Obregón hizo la primera en 1921.



¿Eso quiere decir que los últimos 4 presidentes de México han sido más reformistas que sus antecesores y que han beneficiado más al país?

No necesariamente.



EL TRÁNSITO



Como encargado del Poder Ejecutivo tras el derrocamiento de Porfirio Díaz y los atropellados pasos de Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, el exgobernador coahuilense Venustiano Carranza expidió el 14 de septiembre de 1916 un decreto por el cual se convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857.



La nueva Carta Magna tendría que incorporar las demandas que dieron vida a la Revolución Mexicana, sobre todo en materia agraria y laboral, y adecuarse a los tiempos del siglo 20.



El 5 de febrero de 1917 se promulgó en Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó a la del 5 de febrero de 1857.



La Carta Magna está conformada por 9 Títulos que contienen 136 Artículos y 19 Transitorios.



Los primeros 38 artículos constituyen la Parte Dogmática de la Constitución, es decir los derechos humanos, garantías individuales y ciudadanía mexicana.



Los 98 restantes conforman la Parte Orgánica, es decir la forma que está estructurado y organizado el estado mexicano como una república federal, representativa y democrática, formada por estados y basada en la división de Poderes: Ejecutivo (presidente de la república), Legislativo (Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) y Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación).



La reforma más significativa de la Constitución de 1917 fue la eliminación de la reelección presidencial y la desaparición del cargo de vicepresidente de la república.



Al paso de los años, en parte por las circunstancias sociales, económicas, políticas y tecnológicas de una sociedad cambiante y también por intereses políticos, la Carta Magna comenzó a tener reformas para permitir algunas cosas y acotar otras



CAMBIOS POLÉMICOS



El presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto de las mujeres, derecho que estaba reservado a los hombres. En 1952 durante su campaña presidencial se comprometió con la población femenina a iniciar las acciones legales para que pudiera ejercer el sufragio como los hombres.



Lo cumplió al publicar en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953 la modificación al Artículo 34 constitucional que dice; “son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.



En el sexenio Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se realizaron reformas polémicas a los Artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales, cuyo decreto se publicó el 28 de enero de 1992.



La reforma salinista al Artículo 3 institucionalizó lo que de por sí se hacía pe¬se a no estar permitido: la intervención del clero en la educación pública a través de escuelas religiosas.



La reforma al Artículo 5 eliminó cualquier expresión relacionada con lo religioso, como “voto religioso”, al retirarlo como una condición para firmar contrato, pacto o convenio.



Al reformar el Artículo 24 se retiró la parte que establecía que las ceremonias de culto sólo podían realizarse en los templos y se abrió la puerta para que se hagan en la vía pública, sujetándose a la ley reglamentaria.



La reforma al Artículo 27 permitió a las asociaciones religiosas “adquirir, poseer o administrar los bienes que les fueran indispensables para cumplir su objetivo”.



Al reformarse el Artículo 130 confirió personalidad jurídica a las iglesias -que antes no tenían-, como “asociaciones religiosas” previo registro obligatorio ante la Secretaría de Gobernación; y se otorgó a los ministros de culto el derecho de votar y ser votados.



Lo más polémico de la reforma al 130 fue que se reanudó la relación con El Vaticano, inexistente desde los tiempos de Benito Juárez, y se le reconoció como un estado. Así, México nombró un embajador para El Vaticano y en 1993 el presidente Salinas de Gortari recibió en Yucatán al Papa Juan Pablo II como un jefe de estado.



Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se modificó en el Artículo 1 constitucional el término “garantías individuales” por el de “derechos humanos”, con base en los tratados internacionales, para garantizar una mayor protección a las personas.



LAS MÁS CUESTIONADAS



Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto son la Energética, Financiera, Laboral, Educativa, Hacendaria o Fiscal, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, son cuestionadas por los sectores a los que pretendía beneficiar.



De la Energética se critica que además de regalar esos recursos al extranjero, los combustibles se han vuelto prohibitivos; además aumenta la gasolina, el gas y la electricidad.



El 1 de enero de 2017 entró en vigor el incremento a la gasolina, el famoso “gasolinazo”, que generó inconformidad y fue pretexto para actos de vandalismo y saqueo en comercios en el Estado de México, Chihuahua y Veracruz, entre otros.



La Educativa despertó protestas sobre todo en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz, pues el sector magisterial acusó que parece concebida para aniquilarlo. Afirma que es una reforma laboral dentro del sector educativo, pero no una reforma educativa.



De la Laboral, que viene desde el calderonismo, se acusa que se hizo para aniquilar los derechos de los trabajadores y dejarlos desprotegidos.



A la Hacendaria o Fiscal se le acusa de ser recaudatoria a toda costa y persecutoria del pequeño contribuyente, pero protectora de los grandes empresarios.



A la de Telecomunicaciones el único beneficio que le reconocen es haber eliminado la larga distancia telefónica y reducir o disfrazar los abusos en la telefonía celular al permitir más competencia, y esta parte es parte

de la de Competencia