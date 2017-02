El 75 por ciento de carreteras del norte y sur de Veracruz sufren un grave deterioro, reconoce Julen Rementería

"Un 75 por ciento de las carreteras del sur y norte del estado de Veracruz, están en grave deterioro", admite el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); Julen Rementería del Puerto.



Señaló que si bien casi el 100 por ciento de las carreteras veracruzanas tanto tramos federales, como estatales, están con algún grado de daño en su carpeta asfáltica, él solo puede hablar por la estatales, y de éstas que le corresponden, el 75 por ciento están gravemente deterioradas porque no se les dio mantenimiento durante todo el sexenio pasado.



"Es de manera imperativa que se empiecen a atender. Pero el recurso que tenemos no podría alcanzar para todo lo que se tiene que reparar, de forma que lo que se hace es priorizar, he estado en México, para que nos den mayores recursos para atender los caminos de Veracruz que tanta falta nos hacen".



En el estado se debe implementar un plan de mantenimiento preventivo a las carreteras para evitar que se tengan los grados de deterioro en los que se encuentran actualmente, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres Delegación Veracruz, Rafael Mendoza Véjar, en diciembre pasado.



Comentó que durante seis años no ha existido ningún tipo de mantenimiento, lo que ha llevado a que todas las carreteras se encuentren en mal estado.



"Toda la red carretera está con problemas en Veracruz, realmente aquí algo que estamos pidiendo y que algo que vuelva a haber, es el tema de mantenimiento, en el estado creemos que el tema de mantenimiento es algo muy importante", remarcó.



Además sostuvo que la razón del deterioro actual fue la falta de este tipo de preservación e indicó que inclusive desapareció el organismo que estaba encargado de la conservación preventiva, por lo que era imposible que alguien lo hiciera.



"Ahorita no tiene el estado un organismo o una dependencia con la cual pueda atender bacheos, chapeos de la cuneta, mantenimiento de la cuneta, mantenimiento de drenes, mantenimientos menores, por decirlo así, la Junta Estatal de Caminos que desaparecieron y desapareció algo que funcionaba muy bien", puntualizó.



Tanto en el sur de Veracruz, como en el norte, automovilistas narran: “Puedes saber que entraste a Veracruz, si vienes de Tabasco por ejemplo, vienes a 160 por hora, enseguida que se acaba la carpeta asfáltica que está en buen estado y caes el primer bache, notas, la enorme diferencia y enseguida aparece el letrero: Bienvenidos a Veracruz”.