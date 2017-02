Eugenio Caballero gana Mejor Dirección Artística en los Goya Tweet Luego de una espera de 14 años, un mexicano volvió a triunfar en los Premios Goya. Eugenio Caballero se consagró en la categoría de mejor dirección artística por su trabajo en la cinta Un Monstruo Viene a Verme Ciudad de México - 2017-02-04 21:17:57 - Animalpolítico.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-04-21:22:26 Redacción Foto tomada de http://closeupmexico.com/



Eugenio Caballero, quien ganó un Oscar en la misma categoría por El Laberinto del Fauno, no estuvo presente en la entrega de los galardones, ya que se encuentra en Roma, Italia, donde graba una cinta al lado de Alfonso Cuarón.



El #Goya2017 a Mejor Dirección Artística va para Eugenio Caballero por Un monstruo viene a verme. ¡Van tres para la cinta de @FilmBayona! pic.twitter.com/y3aTcP29UD — Premios #Goya2017 (@PremiosGoya) 4 de febrero de 2017





La película Un Monstruo Viene a Verme relata la historia de Conor, un niño interpretado por Lewis McDougall, quien debe enfrentar el divorcio de sus padres y el cáncer terminal que padece su madre. Así, Conor encuentra consuelo en su imaginación al hallar un árbol transformado en monstruo, siendo este personaje principal del trabajo del mexicano.



A lo largo de su carrera, Eugenio Caballero ha trabajado en cintas como The Runaways, Rage y Aloft, Lo Imposible, entre otras.



Un Monstruo Viene a Verme está basada en la novela del mismo nombre de Patrick Ness.



Con información de Agencia AFP

