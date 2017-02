Nula, legislación para regularizar el internet en México

Senadoras y especialistas coincidieron en la necesidad de emitir una legislación, que permita garantizar la protección de los datos de las personas en la red, sin dañar la libertad de expresión.



De acuerdo con un comunicado, la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, se pronunció a favor de la libertad de expresión, pero señaló que debe existir la obligatoriedad de comprobar lo que se dice, de lo contrario; "no sólo se lastima el trabajo de las personas, sino su integridad, algo que es sagrado y que debemos respetar".



Durante la conferencia magistral "La regulación de la seguridad en Internet" –que dictó en el Senado el fundador del cloud computing, o computación en la nube, Agostino Sibillo– la legisladora indicó que el tema de la regulación de Internet es el "coco" de muchos senadores. No obstante, hay quienes han estado luchando por ello, a pesar de que "hemos tenido golpes bajos" en este asunto.



La senadora del Grupo Parlamentario del PRI precisó que todavía no existe en México una legislación que regule Internet, pero desde hace más de tres años se trabaja al respecto. "Todos estamos a favor de la libertad de expresión, pero también a favor de salvaguardar la integridad de las personas", reiteró.



Quienes somos políticos, agregó, hemos sido sujetos de falsedades en Internet por parte de personas que utilizan herramientas, para no poder ser detectados "y eso ha lastimado a la democracia en el país, porque cualquier persona puede ser difamada, no sólo la clase política, sino todos los ciudadanos".



También del PRI, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo aceptó que hay grandes intereses en el país, aunados a "un poco de ignorancia" que no han permitido, después de tres años, que se dictamine una legislación en este tema tan difícil.



Sin embargo, dijo que, en este momento, se está formando un grupo plural de trabajo, porque todos los partidos políticos están interesados en poner un freno a una situación difícil, como lo es la seguridad de las personas en la red, especialmente de niñas, niños y adolescentes.



En su oportunidad, el creador de la "nube", Agostino Sibillo, apuntó que es indispensable implementar una legislación, en la cual el gobierno cuide los datos personales de los usuarios de Internet a efecto de que se considere como un crimen el hecho de que las compañías usen este tipo de información para hacer negocios.



Aseguró que actualmente las compañías más grandes de Internet lo utilizan para espiar y obtener información, con el fin de monetizar y hacer dinero con ella, "y no les importa si existen problemas de privacidad para los niños y la gente".



Sostuvo que dicha legislación debe resolver los problemas de seguridad para los niños y las personas, "porque el nuevo modelo publicitario en el que las compañías espían y venden un producto, está matando la evolución del Internet".



Frente a ese problema, explicó que se trabaja en una aplicación denominada "SpyChatter" que permita encriptar toda la información de la "nube", a efecto de regresar a los usuarios la seguridad de su información.



En su turno, el senador de Italia, Claudio Fazzone, dijo que es necesario legislar sobre la seguridad en Internet, a efecto de dar paridad a todos los ciudadanos, porque la libertad de expresión es un elemento fundamental en la democracia y ésta debe coincidir con el respeto a las personas; y cuando no coincide el gobierno debe poner una sanción.



Aseguró que el Internet, es una herramienta que generó una gran innovación entre la población mundial, pero al mismo tiempo se utiliza de una manera incorrecta, que se transformó en un instrumento muy peligroso; por ello, agregó, es necesario implementar una legislación que cubra la integridad de las personas.



La red debe ser un gran contenedor de información, conocimiento y la posibilidad de incrementar los empleos, la economía; por ello, es importante que se use para el respeto recíproco, puntualizó.





Con información de RadioFormula

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=660176&idFC=2017