Inician precampañas por alcaldía de Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-04-20:09:08 Acayucan

De un total aproximado de 17 que aspiran a la alcaldía de Acayucan, solo alrededor de diez tienen posibilidades reales de ser postulados; la batalla electoral se centrara en tres frentes; se avizora un “choque de trenes” entre la familia Vázquez, tío y sobrina se darán con todo, lo cual podría favorecer al abanderado de Morena.



Hablar de la sobrina es hablar de la Alianza PRI-Verde, con la dos veces ex alcaldesa y ex diputada federal Judith Fabiola Vázquez Saut, hija del extinto ganadero Cirilo Vázquez Lagunes, quien quiérase o no, pese al desgaste natural por sus alrededor de diez años en el servicio público, aun tiene infraestructura y capital político.



El tío es el critricultor Erasmo Vázquez González, quien todo mundo afirma, dada su cercanía con el actual Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, será postulado candidato de la Alianza PAN-PRD, no obstante que quien se ha muestreado es el ex regidor panista Raúl de la Luz Sotelo, aunque también suena el ex diputado federal perredista Cuitláhuac Condado Escamilla. Y no se descarta la participación de la Máster e Derecho Rosalba Rodríguez Rodríguez “Paloma”.



En las precampañas internas que iniciarán este lunes 6 de febrero, con no menos posibilidades están también, por la Alianza PRI-Verde, la primera dama y actual presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado; y el notario Público Víctor Manuel Pavón Ríos, quien es diputado federal suplente, así mismo el ex Subproducurador de justicia y actual Subdelegado de la PGR en Oaxaca, Clemente Nagasaki Condado Escamilla.



El tercer frente ya está definido, será con el ingeniero Raúl David Salomón García, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Y aunque en política no hay enemigo pequeño, se habla de que el candidato independiente Cornelio Suriano Ramírez, René Reyes Ramírez “La Sota”, Víctor Acrelio Alegría Antonio, Pilar Guillén, Wilka Ché Teruí y otros, solo van como: “material humano de relleno” para hacer contra-peso político.

¿Será?.