Este domingo, marcha contra gasolinazo en Coatza

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-04-19:17:49 Coatzacoalcos El movimiento ‘Ciudadanos Organizados por Coatzacoalcos’, realizará una marcha en la ciudad en contra del ‘gasolinazo’

Integrantes del movimiento ‘Ciudadanos Organizados por Coatzacoalcos’, convocan a la ciudadanía a la sexta marcha en contra del ‘gasolinazo’; la protesta será este domingo, en punto de las 10:00 horas.



Juan Manuel Montiel, secretario general del Sindicato de Telefonistas y miembro de ‘Ciudadanos Organizados por Coatzacoalcos’, advirtió que como ciudadanos no se quedarán de brazos cruzados ante el desmedido incremento del precio del combustible, lo cual dijo, ya ha repercutido en el costo de la canasta básica.



“Estamos luchando aun con el cuento que nos dieron ayer, donde no se daba el aumento la gasolina; sin embargo, esto no quiere decir que el Gobierno ha decidido no hacerlo más, sino que simple y sencillamente hizo un ‘stand by’. En ese sentido, invitamos al pueblo de Coatzacoalcos y a todo el sureste que vengan a la marcha”, apuntó.



Precisó que el freno en el incremento de la gasolina que se dio este sábado, sólo es una estrategia política para poner al pueblo en pasividad y que no salga a las calles.



“Pararon por el momento (el incremento al pecio de la gasolina), pero lo que quieren es liberar el precio hasta llegar a los 20 pesos por el litro de gasolina”, señaló.



Y es que la liberalización del precio del combustible, podría pasar a partir del 18 de febrero.



Durante la marcha, el contingente partirá de la avenida Pedro Moreno esquina Ignacio Zaragoza, hasta llegar al parque Independencia. La marcha del pasado 31 de enero, logró reunir a cerca de 500 personas, y en esta ocasión, pretenden juntar una cifra similar.





NO AL ‘GASOLINAZO’



En días pasados, la organización lanzó a través de la plataforma www.change.org, la petición denominada ‘No al gasolinazo’, donde los ciudadanos pueden firmar para manifestarse en contra del aumento al precio del combustible.



La petición, apenas comienza a recabar rúbricas, y posteriormente se hará llegar al Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores.