Acepta Videgaray que Trump ofreció ayuda a México

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aceptó que durante la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el estadunidense ofreció ayuda a México para combatir los cárteles del narcotráfico.



“El presidente Trump dijo estar dispuesto a colaborar y ayudar”, señaló en entrevista.



Según el canciller, ambos mandatarios externaron su compromiso de colaborar en la lucha contra el crimen organizado y rechazó que la conversación haya sido de confrontaciones, por el contrario, consideró que fue “muy constructiva”.





Tono enérgico





El miércoles, la periodista Dolia Estévez reveló que durante la plática telefónica que sostuvieron el pasado 27 de enero, el presidente de Estados Unidos le habría dicho en tono amenazante a su homólogo mexicano que su país no necesitaba de los mexicanos, y que si sus fuerzas armadas son incapaces de combatir el narcotráfico, “quizá” tendría que enviar tropas estadunidenses para asumir esa tarea.



De acuerdo con Estévez, “fue una conversación muy ofensiva, donde Trump humilló a Peña Nieto”.



Más tarde, AP dio a conocer parte de la transcripción de la llamada, la cual decía textualmente: “Tienes a muchos malos hombres por allá… No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que tu ejército tiene miedo, el nuestro no, por ello podría enviar a los míos para resolverlo”.



Sin embargo, se desconoce el tono que Trump usó al decir esas palabras.





Niega humillación





Videgaray negó que Peña Nieto hubiera sido humillado u ofendido por Trump, durante la conversación, “es plenamente falso”, dijo.



También mencionó que acordaron continuar trabajando de manera conjunta sobre varios temas de interés mutuo como seguridad, comercio e inmigración.



Sobre si se habló de quién pagará el muro fronterizo, Videgaray dijo que en ese tema hay una diferencia clara y pública entre ambos líderes.



En cuanto al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el titular de la SRE dijo que México está abierto a mejorar el tratado, donde ambos países se beneficien y dijo que esto se seguirá evaluando en los próximos meses.