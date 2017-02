Hoy se esperan lluvias en zonas de llanura y costas, así como nieblas y lloviznas en regiones montañosas

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-04-10:27:31 Xalapa Lluvias y lloviznas sobre el estado veracruzano

El frente No. 26, es un sistema que mantiene la presencia de una vaguada frente a las costas de Veracruz para dar continuidad a condiciones favorables para lluvias de carácter ligero a moderado aislado principalmente en zonas de llanura y costas durante esta mañana y nuevamente al anochecer, nieblas-lloviznas en regiones montañosas en horas de la tarde-noche.



Este sábado aún se prevén condiciones para lluvias ligeras a ocasionalmente moderadas, sin embargo, el potencial de precipitaciones disminuirá a partir del día domingo.



Se espera que la temperatura diurna se incremente el domingo y aún más el lunes, pero persistiendo el ambiente fresco por la noche y madrugada con heladas al amanecer en partes altas de zonas serranas.



Asimismo, disminuirá el potencial de lluvias a partir de mañana domingo en el Estado de Veracruz, mientras tanto, son posibles lluvias aisladas en las llanuras-costas y nieblas-lloviznas en zonas montañosas, donde se mantendrán ambiente frío por las noches y heladas al amanecer en las zonas más elevadas.



El informe más reciente explica que el frente No. 26 es analizado como estacionario en el noreste del país y noroeste del Golfo de México, sistema que mantiene la presencia de una vaguada frente a las costas de Veracruz para dar continuidad a condiciones favorables para lluvias de carácter ligero a moderado aislado principalmente en zonas de llanura y costas durante esta mañana y nuevamente al anochecer, nieblas-lloviznas en regiones montañosas en horas de la tarde-noche, a partir de mañana domingo ambos sistemas continuarán debilitándose y el potencial de lluvias tenderá a disminuir por lo que se podrían presentar mayores periodos de sol y un ambiente diurno más cálido, sin embargo, las noches-madrugadas continuaran con ambiente frío y heladas al amanecer en las zonas más elevadas.



Por su parte, los institutos de investigación internacionales siguen informando sobre el proceso de la disipación del fenómeno de La Niña, pasando a condiciones neutrales en el transcurso de febrero, la cual podría persistir por lo menos hasta la primera mitad del 2017; no obstante, lo anterior, los impactos de La Niña en los patrones de precipitación y temperatura podrían persistir durante los próximos meses.



En este sentido, la previsión para el resto de enero es de una anomalía de la temperatura por abajo del promedio y con déficit de lluvia en nuestra entidad. El escenario para febrero sigue siendo con déficit de precipitaciones y no tan frío, mientras que para marzo la temperatura estaría por arriba de lo normal y ahora el análisis refleja lluvias ligeramente por arriba del promedio.



Se recomienda mantenerse informados de la actualización de esta alerta, así como del pronóstico meteorológico de corto plazo con la finalidad de observar los cambios en las previsiones atmosféricas y tomas las precauciones pertinentes