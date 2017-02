Un respiro posponer gasolinazo: AMLO Tweet Para Andrés Manuel López Obrador, si bien da un respiro en que no se hayan aumentado los precios de las gasolinas una semana, esa decisión no resuelve el problema de fondo Redacción - 2017-02-04 10:20:40 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Y es que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirmó que el precio de las gasolinas en México es de los más caros del mundo si se compara con el salario mínimo que percibe la clase trabajadora.



En este sentido, resaltó la importancia de que se cambie el modelo económico del país para no depender de los acontecimientos mundiales y que los mexicanos salgan fortalecidos, así como vigilar los manejos que se hacen de los recursos públicos.



Obrador señaló que aunque es importante que este segundo gasolinazo que no se dio porque da tranquilidad a los mexicanos, sin embargo no hay certeza sobre la crisis económica.



El político tabasqueño subrayó que si llega a la Presidencia de la República trabajará en este tema y dará certidumbre a los mexicanos, además de prometer dar certeza laboral y seguridad.



