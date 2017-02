Pide diputado proceder conforme a derecho contra Bermúidez

El legislador panista celebró la detención y pese a que otros colaboradores del gobierno de Javier Duarte de Ochoa aún siguen en libertad, dijo que representa un avance en el combate a los funcionarios corruptos.



“Esa fue la exigencia de la ciudadanía y creo que poco a poco se está haciendo justicia. Aquí el tema es el fondo del asunto y cómo se ha procedido contra estos funcionarios que tanto daño hicieron a Veracruz.



“En el pasado no había ni una acción contra ellos porque estaban protegidos, pero ahora la cosa ha cambiado. Espero los jueces actúen conforme a la ley y si tiene cuentas por pagar (Arturo Bermúdez), que lo haga”, insistió.



De Unanue Abascal, quien preside la Comisión de Vigilancia en el Congreos del Estado, recordó que el exsecretario no sólo enfrenta la acusación de enriquecimiento ilícito, sino que tiene abiertas investigaciones por tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal



“Poco a poco se irá poniendo orden en este tema. Los diputados del PAN hemos sido muy insistentes en que la justicia debe prevalecer, que no debe haber espacio para la impunidad dado que han sido los responsables de la crisis que vivimos en todos los sentidos”, expresó el legislador por Boca del Río.