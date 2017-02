Bermúdez podría recuperar su libertad por apelacióin

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, explicó que Arturo Bermúdez Zurita podría recuperar su libertad con un recurso de apelación o con un amparo federal, ya que el delito de enriquecimiento ilícito no está considerado como grave.



De acuerdo al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política, la Fiscalía sólo puede solicitar la prisión preventiva en caso de que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio.



En el caso del delito de enriquecimiento ilícito, el juez no puede ordenar prisión de oficio porque no está dentro del listado de delitos graves, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, delitos comeditos con armas y explosivos o que pongan en riesgo la seguridad nacional.



“Evidentemente la orden de aprehensión fue decretada en ausencia del imputado, pero en el caso de la vinculación a proceso y las medidas cautelares, el señor Bermúdez Zurita tiene acceso a medidas cautelares que no necesariamente lo obliguen a estar bajo arresto”, expuso.



Ramírez Llaca detalló que la defensa legal del exsecretario puede utilizar un recurso de apelación contra la orden de aprehensión o acudir a la justicia federal con un juicio de amparo, tal y como ha sucedido con otros exfuncionarios estatales y el caso del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.



“Con base en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez determinará qué medidas cautelares impone. Esto lo hace considerando el caso, las circunstancias y las características del imputado, si puede huir o no, entre otros factores que toma en cuenta”, dijo.



El titular del Colegio de Abogados de Veracruz afirmó que el juez también revisará la forma en que se integró la carpeta de investigación.



Precisó que si el juez de control o la justicia federal notan inconsistencias, el caso se puede venir abajo y Bermúdez Zurita quedaría libre de cargos.



“La justicia federal es muy escrupulosa. Yo confío en que el fiscal Jorge Winckler y el equipo que lo rodea trabajaron de manera profunda”, expresó.



Hace 3 días, Leonel Bustos Solís, exdirector del Programa de Seguro Popular de Veracruz recobró su libertad porque el juez determinó que podía enfrentar el juicio sin estar recluido en el penal de Pacho Viejo.



Recientemente, Mauricio Audirac Murillo, extitular de Sefiplan y excontralor del estado, obtuvo un amparo para que no sea obligado a presentarse en la sala de audiencias.



Asimismo, el exsubsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Caleb Navarro Kloss, tuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que giró un juez en el distrito judicial de Veracruz.