Bermúdez pide a juez que hoy defina su caso

Durante su audiencia en los juzgados de Pacho Viejo, el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, rechazó solicitar el plazo constitucional para aportar pruebas y defenderse del delito de enriquecimiento ilícito del que lo acusa la Fiscalía General del Estado.



El ex funcionario pidió a la juez que hoy mismo se desahogue su caso.



Cabe señalar que la FGE señala que en cinco años, Arturo Bermúdez Zurita se enriqueció por más de 31 millones de pesos en cuentas bancarias y 64 millones en valor comercial de bienes inmuebles.



Sobre el tema, la jueza de control del Juzgado Cuarto de Procesos y Procedimientos Penales, Verónica Portilla Suazo, escuchó las pruebas del organismo autónomo, donde señalan al ex secretario de Seguridad Pública del mencionado delito.



Sin embargo, a las 6:20 de este proceso oral, los seis abogados de Bermúdez y el procesado, renunciaron a las 72 horas para presentar pruebas, ya que pidieron presentarlas en la audiencia en curso.



De esta manera, se dictó un receso de 15 minutos para resolver a más tardar en dos horas la situación jurídica del ahora imputado.



Concretamente la FGE acusa a Bermúdez de haber incrementado desproporcionadamente su riqueza, al pasar de tener bienes en 2011 a su ingreso como secretario de 10 millones 841 mil pesos, a 42 millones 737 mil pesos a su salida como servidor público en 2016.