Renuncia Rafael Anaya a la dirigencia del PRI-Coatza Tweet El ingeniero Luis Rafael Anaya Mortera presentó la noche de este jueves su renuncia a la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Coatzacoalcos, pero aclaró que no se va del partido y desde cualquier trinchera seguirá trabajando para el PRI Coatzacoalcos - 2017-02-02 21:43:38 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-02-21:45:12 Coatzacoalcos Rafael Anaya Mortera, renunció como líder del PRI en Coatzacoalcos El ingeniero Luis Rafael Anaya Mortera presentó la noche de este jueves su renuncia a la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Coatzacoalcos, pero aclaró que no se va del partido y desde cualquier trinchera seguirá trabajando para el PRI.



Por lo pronto, como encargada de la dirigencia municipal quedó al frente la maestra Lourdes Yuritzi Matus Padilla, quien es gente cercana al maestro Juan Nicolás Callejas Roldán, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local.



La renuncia del ingeniero Anaya Mortera, a la presidencia del PRI en Coatzacoalcos, se da en la víspera de que el PRI y el Partido Verde definan si van no en alianza rumbo al proceso electoral del 4 de junio, en donde estarán en juego las 212 alcaldías veracruzanas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

