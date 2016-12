Desmantelaron Pemex a propósito: vocero

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-18:25:05 Coatzacoalcos

El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos es un proceso inducido por los que están en el poder, afirmó este jueves Mario Díaz, vocero de la Coordinador por la Defensa de Pemex.



“Se han dado la tarea prácticamente de desaparecer todas las paraestatales”, expresó el trabajador jubilado de Pemex.



Afirmó que la crisis actual que está ocurriendo en Pemex no es más que una crisis ficticia, inducida, acordada maquiavélicamente por el círculo que domina al propio gobierno federal.



Mencionó que parte de los recursos que se obtengan por el desmantelamiento servirán para pagar los empréstitos que pidieron a la banca internacional.



Además, dijo que otros tienen la visión de apropiarse de Petróleos Mexicanos.



“Ahí está véase cuáles son los nuevos jeques mexicanos que antes eran directores de Pemex y de las distintas subsidiarias en las que estaba integrada Pemex”, mencionó.



Afirmó que Enrique Peña Nieto y los que están a su alrededor no son más que títeres de este grupo salinista que está moviendo los hilos a nivel nacional.





NO SE JUSTIFICA PARO EN CANGREJERA



Señaló que ya desaparecieron prácticamente Pajaritos y al parecer es el mismo destino de los otros complejos.



“Como es posible que hoy Cangrejera está paralizada por falta de refacciones, un complejo de la magnitud que llegó a ser, el principal de América Latina”, destacó.



Reiteró que no se logra entender como el principal complejo petroquímico hoy esta paralizado.



“Llevan más de 24 horas sin energía eléctrica, porque la planta de fuerza esta sin funcionar, con esto, todos los trenes, todas las plantas están paradas”, apuntó, el ex trabajador de Cangrejera.



Dijo que estos hechos, desafortunadamente le dan la razón, porque siempre han insistido a través de la Coordinadora por la Defensa de Pemex, que existe un proceso inducido de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos.





GASOLINAZOS



“En esta época navideña donde todo mundo anda en el festejo, en la inopia, viendo quien va a ir a los XV de Rubí, hay que ver lo que ocurrió en la explosión en Tultepec, no es otra cosa más que una cortina de humo. Es una tras otra, prácticamente para que la gente esté atontada entre tanta noticia aterradora, venimos a saber de los gasolinazos, dando atrás, dando prácticamente un mentís a toda la propaganda del propio régimen federal y sobre todo de Peña Nieto al decir que con la reforma energética iba a bajar los precios de los combustibles”, expresó.



Además, siempre dijo que el ‘Pacto contra México’ por parte de los tres principales partidos políticos en este país, sería un atentado contra la nación.



Afirmó que están en contra del gasolinazos porque es inflacionario, recaudatorio e injusto por todos lados que se le pueda ver.



“Estamos convocando a una rebelión ciudadana, vamos hacer marchas próximamente, vamos a convocar a la constitución de comités ciudadanos en contra de los gasolinazos porque es la punta del iceberg de la reforma energética”, destacó.



Dijo que van a realizar cercos humos afuera de las gasolineras, además van a convocar a un boicot económico, para no pagar el predial, no pagando impuestos, no pagando el recibo del agua, ni de la luz.



Indicó que este viernes 30 de diciembre van a sostener una reunión con todos los grupos organizados para establecer las acciones que van a seguir.



Subrayó que el costo que se pretende pagar por la gasolina no es el real, sino que este debería estar por debajo de diez pesos.





TRABAJADORES VAN AL RESCATE



Mencionó que los propios fundadores del sindicato petrolero, los que dieron lugar al sindicato en su acta fundacional, en sus tácticas de lucha, establecen en las fracciones quinta, cuarta y sexta, que cuando haya una situación de insolvencia o cuando una planta o una de las empresas que da lugar a Pemex sea incostebale, es el sindicato y los trabajadores quienes tienen la facultad, el deber y el derecho de administrar las plantas.



Comentó que de las 32 plantas que operaban en Cangrejera en sus inicios, hoy solo quedan en operación 12, pese a la fuerte inversión pública que se ha realizado.



Dijo que han aplicado una política a toda sospecha, porque han canalizado importantes recursos a los complejos, como ocurrió con Pajaritos y posteriormente se cedió a Mexichem, la mayoría de las acciones.



“Estamos demandando que sean los trabajadores quienes echen andar las plantas, porque este país, sin Pemex no tiene viabilidad. Lo estamos exigiendo ante el Congreso de la Unión, por eso estamos pidiendo la abrogación de todas las reformas estructurales, en especial, la reforma energética. Estamos decididos de ir a todos los estratos sociales para decirles cuál es nuestra verdad y decirles que lamentablemente tuvimos razón y quienes están al frente de Pemex son una casta apátrida, no siente a la nación misma como suya”, destacó.



Mario Díaz dijo que hay que recordar que fue el pueblo quien hizo posible la expropiación petrolera y por eso el mismo pueblo ira por la segunda expropiación petrolera, que será un proceso largo.





MANDA MENSAJE LA UNTyPP



El 21 de diciembre pasado, coincidió la presentación de la estrategia de flexibilización de mercados de gasolina y diésel, de parte de CRE, SENER, PEMEX y PROFECO con el inicio de las denuncias del desabasto de combustible en varios estados de la república, la UNTyPP reitera que la solución a todos estos problemas de desabasto y alza de precios radica en 10 puntos:



1. Proporcionar los recursos financieros necesarios al sistema de refinación, para la adquisición de todos los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de las refinerías (reactivos, catalizadores, equipos, insumos, refacciones, consumibles, etc,), así como en su caso recursos humanos debidamente capacitados.



2. Proporcionar a las plantas el mantenimiento necesario (correctivo, preventivo y predictivo) para que puedan trabajar a su capacidad de diseño.

3. Priorizar la entrega de crudo a las refinerías antes que a la exportación proporcionado la cantidad y mezcla adecuada al diseño de las plantas, para que las refinerías trabajen al 100% de su capacidad y poder reducir en la importación de gasolinas.

4. Detener las jubilaciones forzadas de los técnicos y profesionistas de las áreas de proceso, pues se está perdiendo experiencia y conocimiento.

5. Contratar al personal técnico necesario para la operación de las plantas y evitar la sobrecarga de trabajo y jornadas extenuantes que pueden llegar a producir accidentes.

6. Detener la contratación de personal que no cumple el perfil en las áreas administrativas y colocar en los puestos de dirección personal con experiencia en la industria.

7. Reorientar la inversión para construir las refinerías necesarias para satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos.

8. Detener el robo de combustibles obligando a la SEDENA a que cumpla la función por la que se le paga y regresando al esquema de celaje por parte de personal de Pemex. Así mismo utilizar las tecnologías existentes para detectar ordeñas y garantizar la integridad de los ductos.

9. Detener la entrega de los ductos y tanques de almacenamiento a las empresas privadas, porque complicarán aún más el abastecimiento de gasolina y diésel de parte de PEMEX y generará desabasto en zonas marginadas del país. No a la política de encarecer la gasolina según costos de transporte, con el mismo efecto.

10. Precio de la gasolina como instrumento de desarrollo económico y no de recaudación fiscal.

“Por una Industria Petrolera Integrada y nacional al Servicio de la Patria”.