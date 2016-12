Convocan a choapenses a protesta contra gasolinazo Tweet En vísperas del incremento de la gasolina y diesel en el país, a nivel local se hizo la convocatoria para que se unan a la protesta pacífica de no comprar combustible durante los primeros días de enero para que el Gobierno Federal dé marcha atrás con la Reforma Energética. Las Choapas - 2016-12-29 18:13:46 - Yanet Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-18:14:17 Las Choapas El próximo domingo incrementa el precio de la gasolina. En vísperas del incremento de la gasolina y diesel en el país, a nivel local se hizo la convocatoria para que se unan a la protesta pacífica de no comprar combustible durante los primeros días de enero para que el Gobierno Federal dé marcha atrás con la Reforma Energética.



Mediante las redes sociales y mensajes de texto, los choapenses son convocados en la participación de alzar la voz ciudadana en defensa del incremento en el combustible y canasta básica.



“Es un abuso lo que hacen las autoridades federales, según el precio de la gasolina se iba a mantener fijo, pero vemos que fue un engaño y ahora costará más cara en nuestra zona, afectando el bolsillo de las personas”, consideró el gremio taxista.



En las redes sociales se observa que la invitación ciudadana, consiste en que durante los primeros tres días consecutivos de enero no se compre gasolina ni diesel para que las autoridades federales se retracten del aumento.



Los ciudadanos aseguraron que el año venidero será un caos en el sistema económico, debido a la crisis y alza en los insumos que afectarán a las familias vulnerables en los tres niveles de gobierno. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

