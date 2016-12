Alza de combustibles generará crisis social: Analista

Es tan grande la inconformidad que se ha generado en todos los sectores por el alza de la gasolina que el país está al borde de una crisis social, alertó el analista político Juan Hernández Mercado.



“Estamos al borde, si es que no en el inicio, de una crisis social, misma que tiene algunos rasgos similares a la de Venezuela”, consideró.Esos rasgos, expuso, consisten en que ambos países son petroleros y presentan crisis energética, además de la miopía de ambos gobiernos para reconocer que es una crisis real, así como una incapacidad y falta de tacto político para enfrentarla.



Indicó que entre los diversos sectores de la sociedad se ha visto una notoria inconformidad, con mensajes visibles en redes sociales y a través de whatsapp, convocando a la población en general a realizar una manifestación nacional el próximo 7 de enero del 2017, a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad de México, así como en las capitales de todos los estados y en todas las ciudades.



Dicha movilización, abundó, es contra el presidente de la República y la clase política en general, así como senadores y diputados federales por la corrupción que impera y en contra de la reforma energética.



Hernández Mercado destacó que cada día es más evidente que el gobierno federal es rehén de los intereses multinacionales y de la delincuencia, en tanto que con las decisiones que toma es incapaz de enfrentar los problemas en su justa dimensión.



En el caso de la entidad, destacó, tal parece que el cambio de administración no ha servido de nada, pues los permisionarios harán lo que quieran con las tarifas del transporte público.



“Por lo se ve, seguirá muerto el descuento al pasaje, y la crisis no sólo golpea al adulto mayor, sino también a la mitad de la población, sujeta a salarios mínimos o sin ingresos, lógico que esta alza en los combustibles pegará en la canasta básica y la electricidad”, señaló.