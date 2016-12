Pareja se impacta contra un automóvil en calles de Veracruz

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-16:40:58 Veracruz Una pareja que viajaba en una motocicleta fue auxiliada por paramédicos tras estrellarse contra una camioneta en la colonia 21 de Abril de del municipio de Veracruz.

La tarde del jueves sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo circulaba una motocicleta Italika tripulada por Jesús Tomás A. C., de 21 años y Dareli M. C., de 25 años.



Al llegar al cruce con la calle Sánchez Tagle se impactaron en la puerta del conductor de una camioneta Volkswagen Tornado, conducida por Rosa Isabela R. M., de 43 años.



Tras el encontronazo, la pareja salió proyectada hacía el pavimento, donde técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital.



Mientras que la otra unidad, sin control, terminó contra un muro de contención ubicado en una de las esquinas.



Un perito de Tránsito del Estado tomó conocimiento del accidente e informó qué la conductora de la camioneta no respetó la preferencia de paso vehícular.



Finalmente las unidades siniestradas fueron retiradas con grúas para abrir la circulación.