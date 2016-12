No prevén alza de tarifas en transporte de Veracruz Tweet Pese al incremento del precio de los combustibles anunciado por el Gobierno Federal, no se prevé un alza en las tarifas del transporte público, señaló Carlos Sosa Madrazo, presidente de la Conferencia Nacional de Transportistas. Boca del Río - 2016-12-29 16:31:55 - Israel Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pese al incremento del precio de los combustibles anunciado por el Gobierno Federal, no se prevé un alza en las tarifas del transporte público, señaló Carlos Sosa Madrazo, presidente de la Conferencia Nacional de Transportistas.



El líder del sector comentó que existe inconformidad con la decisión de subir la gasolina y el diesel hasta un 20 por ciento, sin embargo, las diferentes organizaciones analizan la forma de contener dichas modificaciones.



"Hay pronunciamientos contra esta decisión en todo el país, desde Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y por supuesto Veracruz, pero veremos la forma en que podemos afrontar esta situación''.



"Somos conscientes de la situación económica de nuestros agremiados y de la ciudadanía (...) hemos ido ganando terreno al evitar que lleguen Uber y otras Empresas de Redes de Transporte (ETR) y no veamos un impacto en nuestro sector, pero por ahora descartamos un incremento tarifario", dijo.



