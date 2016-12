MC busca candidatos por alcaldía de Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-16:21:11 Coatzacoalcos “Estamos en esa dinámica, yo creo que en la primera quincena de enero ya tenemos los nombres, pero aprovecho a hacer la invitación a aquellas personas que les gusta hacer la buena política, la política de principios, a que si gustan participar Movimiento Ciudadano es un partido abierto y en el que precisamente se están construyendo candidaturas de ciudadanas y ciudadanos libres, que no tengan compromisos con otros partidos”: NORA CORTÁZAR LUNA COORDINADORA DISTRITAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO La coordinación distrital de Movimiento Ciudadano (MC) ya se encuentra en la búsqueda de las mejores mujeres y los mejores hombres en la zona para encabezar las candidaturas para las alcaldías que se renovarán en 2017, listado que podría darse a conocer en enero próximo, señaló Nora Cortázar Luna, representante de este partido en la región.



“Ahorita la encomienda es buscar las mejores mujeres y los mejores hombres en lo que respecta a mi distrito, que es Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital, que puedan representarnos de una manera digna, es lo que merecen los ciudadanos: personas honradas y honestas, pero muchos de los candidatos dicen que son honestas, pero no garantizan su honradez en el transcurso de un cargo público”, señaló la coordinadora distrital de MC.



Cortázar Luna resaltó que la honradez se ve reflejada cuando un funcionario no hace mal uso del erario, ni se beneficia de éste, por lo que añadió que ésta será la tónica en la cual fijarán sus candidaturas, pues se busca congruencia entre el decir y el hacer.



“Estamos en esa dinámica, yo creo que en la primera quincena de enero ya tenemos los nombres, pero aprovecho a hacer la invitación a aquellas personas que les gusta hacer la buena política, la política de principios, a que si gustan participar Movimiento Ciudadano es un partido abierto y en el que precisamente se están construyendo candidaturas de ciudadanas y ciudadanos libres, que no tengan compromisos con otros partidos”, añadió Nora Cortázar.



Asimismo, la también regidora treceava agregó que se espera tener al menos cuatro candidaturas de mujeres en la zona sur, esto en cumplimiento a la equidad de género, reconociendo que ya hay personas interesadas, pero será la Comisión Operativa Estatal de MC.



“Las palabras de Dante Delgado Rannauro siempre han sido que ese respeto de parte de nuestro partido para que esa equidad de género se cumpla, pues hasta en los cargos de nuestro partido se cumplen”, puntualizó Nora Cortázar.