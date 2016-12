Con Herrera y Corona de titulares, Porto empata con el Feirense Tweet El Porto con Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona como titulares, no lograron ser contundentes y empataron a un gol con el Feirense en la segunda jornada de la Copa de la Liga. Redacción - 2016-12-29 16:19:49 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-16:21:23 Redacción El Porto con Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona como titulares, no lograron ser contundentes y empataron a un gol con el Feirense en la segunda jornada de la Copa de la Liga.



El encuentro fue de un solo lado en la primera mitad, pero los Dragones no fueron claros al momento de definir, y el arquero rival se llevó el reconocimiento de sus compañeros, al ser el mejor de la oncena visitante.



Para el complemento, Héctor Herrera dio el pase para abrir el marcador al 49, mandó un centro al área que cabeceó de forma perfecta Iván Marcano para que la gradería se levantara estremecida.



Una pelota parada significó la igualda para Feirense, Flávio Ramos conectó con la cabeza para vencer al arquero y decretar el 1-1 al minuto 73..



Con información de TelevisaDeportes

http://deportes.televisa.com/futbol-internacional/2016-12-29/cronica-porto-vs-feirense-copa-liga-portugal/ Facebook

Deja tu comentario