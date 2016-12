Santos inocentes, calvario de Cruz Roja en Mina Tweet Con la celebración del “Día de los Santos Inocentes”, hasta 50 llamadas de falsas alarmas se registraron en la Cruz Roja de Minatitlán, lamentó el Coordinador de Voluntarios de esa institución en Minatitlán, T.U.M. Antonio Galán Martínez, tras referir que este es un grave problema desde hace año y no han podido controlarlo. Minatitlán - 2016-12-29 15:16:13 - Pablo Orozco / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pablo Orozco/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-15:18:07 Minatitlán Con la celebración del “Día de los Santos Inocentes”, hasta 50 llamadas de falsas alarmas se registraron en la Cruz Roja de Minatitlán, lamentó el Coordinador de Voluntarios de esa institución en Minatitlán, T.U.M. Antonio Galán. Con la celebración del “Día de los Santos Inocentes”, hasta 50 llamadas de falsas alarmas se registraron en la Cruz Roja de Minatitlán, lamentó el Coordinador de Voluntarios de esa institución en Minatitlán, T.U.M. Antonio Galán Martínez, tras referir que este es un grave problema desde hace año y no han podido controlarlo.



En este sentido, el entrevistado manifestó “Se considera como delito hacer uso indebido de los recursos de seguridad, por lo cual pedimos a la ciudadanía no utilizar de manera inconsciente los números de emergencia, admitirnos que podría buscarse la vía legal para castigar a quienes hacen mal uso de las llamadas de emergencia, pero esto costaría mucho a la Cruz Roja, por lo cual se opta por sensibilizar a la gente”, indicó.



Es necesario recordar que en fechas pasadas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, dio a conocer que las llamadas en falso, así como aquellas en las que se realizan bromas, pueden representar una estadía de seis meses a dos años de prisión, agregando que era alto ese porcentaje de llamadas de broma equivalentes al 80 por ciento que se reciben diariamente en el C4.



En la misiva se precisaba que basados en el Artículo 372 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se menciona que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y una multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien reporte emergencias falsas que representen movilización de instituciones públicas o privadas que presten esos servicios, protección civil o seguridad pública. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

