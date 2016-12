Buscarían desalojar a manifestantes del Coatza I

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-15:11:49 Coatzacoalcos La caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, solo enriquece a empresario.

La caseta de cobro enriquece solo a empresarios y condena a ciudadanos desempleados, la empresa encargada de la administración de la caseta de peaje busca la manera que por medio del Gobierno del Estado los manifestantes sean retirados usando la fuerza pública.



Empresa Operadora Puerto México, continúa buscando la manera de que el Gobierno del Estado retire a los manifestantes que tienen cerca de 9 meses tomada la caseta del Puente Coatzacoalcos y le impide la recaudación millonaria del pago de peaje aunque no se efectúen la reparación del tramo carretero que les corresponde.



El grupo de manifestantes considera que la intervención del Gobierno del Estado se realiza con la finalidad de beneficiar a quienes tienen a cargo la administración de la caseta de peaje ya que no por más de un año y medio que tienen al frente no se han realizado mejoras a la carretera Costera del Golfo.



Cuando se han suscitado percances con los vehículos como es los daños a neumáticos por lo deteriorado de la carretera, la empresa ha tratado de deslindarse para no pagar la reparación de daños, pues argumentan que solo su responsabilidad es 50 metros antes de llegar a la caseta y la misma cantidad pasando.



Agregando los inconformes, el pasado martes 27 del mes al corriente una comitiva de 10 personas que representan a las más de 200 personas que nos encontramos manifestándonos, sostuvieron una reunión en la ciudad de Xalapa con el Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares, quien desafortunadamente no pudo atenderlos y les atendió el Secretario de Gobernación el cual les dio un mal trato, por lo que la población que por varios meses ha mantenido a su familia con la aportación voluntaria que les otorgan los automovilistas permanecerán en la caseta de cobros del puente Coatzacoalcos 1.





AMENAZAN CON QUITARLOS USANDO LA FUERZA PÚBLICA



Ante la supuesta amenaza de que los manifestantes de la caseta del puente Coatzacoalcos uno serán retirados con la fuerza pública el próximo 31 de diciembre, representantes de las personas que tienen tomada la caseta dicen desconocer la situación.





La preocupación de muchas amas de casa y desempleados que por más de 9 meses se han mantenido de las corporaciones que realizan los automovilistas que a diario circulan por la carretera costera del Golfo, es debido a que la reunión que sostuvieron la comitiva que viajó a la ciudad de Xalapa les informo que a partir del 31 de Diciembre serían desalojados por la fuerza pública y algunos de ellos podrían ir a la cárcel.



Sin embargo algunos representantes de los manifestantes dijeron desconocer cuál es realmente la situación legal en la que se encuentran todos ellos.



Por otra parte, algunas personas que se mantienen en la recaudación de la cooperación de los conductores dieron a conocer que la reunión que tenían programada para las 9 de la mañana con algunos medios de comunicación fue suspendida porque muchas de ellos fueron a checar lo del programa oportunidades.



Cabe hacer mención que las personas afectadas por el desempleo dijeron que algunos de ellos continuarán en la toma de la caseta, mientras que un porcentaje de ellos se retirara por el temor de ir a la cárcel.