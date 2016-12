En 2016 se desataron los abigeatos en el Sur Tweet Decenas de reses han sido robadas de los ranchos de los ganaderos del municipio de Moloacán y Villa Cuichapa, generando una cuantiosa cifra de abigeato en comparación con el año pasado, pues a pesar de que los propietarios denuncian el delito, las autoridades no han podido dar con los responsables de las acciones. Nanchital - 2016-12-29 15:09:11 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-15:09:51 Nanchital Robo de ganados deja perdidas en el sector ganadero Decenas de reses han sido robadas de los ranchos de los ganaderos del municipio de Moloacán y Villa Cuichapa, generando una cuantiosa cifra de abigeato en comparación con el año pasado, pues a pesar de que los propietarios denuncian el delito, las autoridades no han podido dar con los responsables de las acciones.



Ganaderos de la localidad, expusieron que esta problemática continua latente, en el que a pesar que en las últimas fechas está disminuyendo el hampa de bovinos, debido a que los animales se encuentran en engorda por el temporal, los robos seguirán, ya que no se les ha puesto un alto a la situación.



“Se ha denunciado estas acciones y en ocasiones los ganaderos prefieren evitar los trámites engorrosos, por lo que amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas robándose los bovinos de los ranchos sin que algún ciudadano se dé cuenta, por lo que es una problemática que esta aquejando al sector ganadero, debido a que son pérdidas económicas que oscilan en más de 20 mil pesos”, expusieron.



Por lo que es necesaria la intervención de autoridades competentes para la investigación de abigeato, y poder así obtener rápidamente la detención de los malhechores que están solventándose acosta de las ganancias de los ganaderos de las comunidades. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

