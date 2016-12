Sefiplan, sin definir a cuántos burócratas despedirá de la estructura del Gobierno de Veracruz

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-14:59:12 Xalapa

Aunque habrá recortes al presupuesto en el rubro de servicios personales, aún está por definirse cuántos despidos se realizarán por parte del gobierno del Estado durante los próximos tres meses.



Al respecto, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, precisó que se está haciendo un estudio actuarial para determinar cuánto costaría al actual gobierno liquidar a los trabajadores con los que la pasada administración “infló” la nómina.



Lo anterior ya que los recortes se tienen que hacer conforme a Derecho, luego de que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció la medida de ajustar el rubro de servicios personales al existir un desfase en el presupuesto del Estado por casi 21 mil millones de pesos.



“Estamos haciendo un estudio actuarial de lo que implicaría la contingencia de hacer esa medida”, informó la titular de dicha dependencia.



Al acudir al Congreso del Estado para reunirse con los integrantes de la comisión de Hacienda del Estado, Guerrero García opinó que incrementar el aparato burocrático ha sido una práctica común en todos los gobiernos.



“Hubo seis secretarios antes que yo, cuántos choferes hay, cada quien trae el suyo y luego ahí se quedan. Actualmente no hay seis pero hay bastantes más de los que se necesitan solo en Finanzas”, expuso.



Reiteró que aunque son casi 21 mil millones de pesos los que rebasan el presupuesto de egresos del próximo año, todavía no es posible saber cuántos despidos habrá con el reordenamiento proyectado por la nueva administración durante los próximos 3 meses.



“Las sumas no dan personas, sabemos las cantidades de lo que se tiene que hacer pero de las personas no podemos decir cuántos serán despedidos”.



Garantizó que se cuidarán ciertas áreas como las de Seguridad, Educación y Salud en caso de ser necesarios los despidos, aunque esa precaución no significa que no tengan que quitar a la gente que no trabaja y hacer más eficientes los procesos.



“Nos hemos cargado de burocracia, tenemos direcciones para todo, la dirección de la dirección y la secretaria de la secretaria”, criticó.



En cuanto al anuncio que realizó el mandatario de buscar reestructurar la deuda bursátil y bancaria a largo plazo, la secretaria observó que se trata de un tema complejo del que aún no se pueden ofrecer detalles.



“Se tiene que analizar caso por caso. Se prorrogaría lo que se permita, el caso es hacer más largo el plazo y más cortos los intereses. No sabemos qué instituciones (accederán), pero lo vamos a transparentar todo”, subrayó.



Finalmente, en cuanto a la solicitud que hizo Yunes Linares para que los diputados locales aprueben un artículo transitorio al presupuesto que les permita reorganizar el gasto durante los próximos 90 días, dijo que se trata de una decisión del Poder Legislativo.



“Eso lo decidirán los diputados, no me toca a mí decidirlo, se han hecho amplios análisis, por los que necesitamos hacer ajustes severos”, indicó.