CEAPP no paga sueldos ni prestaciones a empleados

El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vásquez, reconoció que a dos días que concluya el año no se ha podido cubrir el pago de salarios y prestaciones al personal que labora en el organismo.



En entrevista reveló que al momento son 40 empleados los que están en esta situación, esto debido a que las dos cuentas bancarias que tiene la CEAPP se encuentran en ceros.



A una semana de haber asumido el cargo de Secretario Ejecutivo, rechazó también que de manera unilateral se esté realizando un despido del personal de la Comisión, sin embargo, advirtió que se analiza la permanencia de los trabajadores.



Indicó que tuvieron que utilizar 22 mil pesos que había en la cuenta de retardos para el pago de algunos de los colaboradores, sin embargo resultado insuficiente, pues no alcanzó para los 40 trabajadores que integran la plantilla.



Morales Vásquez indicó que en la Secretaría de Finanzas y de Gobierno les pidieron que tuvieran paciencia y garantizaron que esta misma semana se resolverá el problema financiero.



Destacó que las dos cuentas bancarias con que cuenta la CEAPP se encuentran en ceros y por ello no ha sido posible pagar el aguinaldo a todo el personal.



"Es una cuenta de nómina y otra de gasto corriente, actualmente esas cuentas están en ceros, no se han hecho las transferencias, más o menos un equivalente a cinco millones, no hay recursos para cubrir la prestación del aguinaldo, entre otras que se deben cubrir en fin de año”.



El secretario ejecutivo señaló que los comisionados, empleados administrativos y abogados son quienes no han cobrado aguinaldo y bonos de puntualidad.



Para finalizar y en cuanto a las acusaciones de personal de la Comisión en su contra de haberlos amenazado con despedirlos, indicó que se lleva a cabo un análisis técnico y jurídico para la renovación del personal en la CEAPP.