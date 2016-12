Veracruz, sin quejas de desabasto de gasolina

Hasta el momento no hay quejas de desabasto de gasolina en la entidad, aseguró el secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, Alejandro Zairick Morante.



"Es algo que se presta mucho a la especulación y sabemos porque así lo hemos escuchado hablar sobre el tema, pero al momento no ha habido desabasto en el estado."



En entrevista el funcionario estatal dijo esperar que no exista especulación por parte de los empresarios "hasta ese momento sabremos si hay desabasto y especulación al respecto".



En ese sentido, Zairick Morante precisó que habrá gasolineras "algunos días para poder vender a un precio más alto y hasta el momento no tenemos ninguna queja por parte de los ciudadanos hacia la secretaria de Desarrollo Económico".



Luego de que este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diera a conocer el costo de los combustibles que estará vigente del 1 de enero al 3 de febrero del año 2017 con precios promedio a nivel nacional de 15.99 pesos para gasolina magna, 17.79 pesos para premium y 17.05 pesos para diésel, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), municipios de Veracruz tendrán el combustible más barato a nivel nacional



En la Región de Veracruz el litro de gasolina verde será de 15.33 pesos, mientras que la roja costará 17.11 pesos, y el diésel 16.41 pesos.



Esta región incluye los municipios de Tlalixcoyan, Actopan, Alvarado, Jamapa, Paso de Ovejas, Soledad de doblado, Puente nacional, Úrsula Galván, Medellín de Bravo, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz y Boca de Río.