Federación debe apoyar en conclusión de Torre Pediátrica

La federación debería apoyar con recursos al gobierno de Veracruz para concluir y equipar la Torre Pediátrica y demostrar que su prioridad son los niños, aseveró Mario Alberto Hernández Sánchez, coordinador del Comité Social Por Veracruz y Para los Veracruzanos.



La construcción de ese edificio es parte del proyecto que arrancó en el sexenio de Miguel Alemán Velasco para rehabilitar y modernizar al Hospital Regional de Veracruz u Hospital General ubicado en la avenida 20 de Noviembre.



El inmueble quedó inconcluso y así permaneció en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. Quedó a medias pero con un avance importante, y le falta el equipo médico, tecnológico, mobiliario y todo lo necesario para dar servicio a la niñez.



\"La Torre Pediátrica es hoy un elefante blanco. Es necesario y urgente ponerla a funcionar porque es para los niños veracruzanos y los lugares aledaños, y los niños son el futuro de México. Hay un nuevo gobierno pero no hay dinero, por lo que pasó, no hay fondos para eso.



\"Una sugerencia es que acudan a la señora de Peña Nieto; ella hace unos días hizo una declaración en donde se solidarizó con todos los niños. Entonces que se solidarice con los niños de Veracruz porque es urgente, lo necesitan\", aseveró Hernández Sánchez.



Consideró inadmisible que en el siglo pasado la ciudad de Veracruz haya tenido un Hospital Infantil dentro de su centro histórico y que ahora, en pleno siglo 21, no lo tenga.



\"Queremos ver si hay posibilidad de que surja un eco para que se realice; nos daría mucho gusto porque es muy necesario y urgente ese hospital, máxime que ya está hecho el edificio y está convertido en un elefante blanco y en una muy buena bodega. Hay que equiparlo\", subrayó



Sugirió tomar la palabra a la presidenta del voluntariado nacional del DIF, Angélica Rivera, en aras de gestionar la conclusión y poner a funcionar la Torre Pediátrica.