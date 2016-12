Empresarios xalapeños reportan pérdidas de hasta 70%

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Gerardo Libreros Cobos aseveró que algunos negocios reportan bajas en sus ventas de hasta un 70 por ciento durante esta temporada, pues aunado a la crisis económica, se ha notado que no hubo funcionarios públicos que "derrocharan" el dinero, como sucedió todavía hasta el año pasado.



"Lamentablemente en comparación con el año pasado, estamos muy por debajo de las ventas, podemos decir que en alguno casos hasta un 30 por ciento abajo de lo que se puso haber vendido el año pasado".



Refirió que si bien durante este mes, hubo un repunte con referencia a noviembre, se vive una situación "bastante precaria".



Recordó que según el reporte de algunos socios, las ventas han bajado en cerca del 30 o 40 por ciento y en algunos casos hasta en un 70 por ciento.



"Y hasta cierto punto es comprensible porque el año pasado todavía había un derroche de recursos por parte de muchos de los funcionarios que estaban en el gobierno, organizando fiestas, en fin, entonces creo que todavía si bien por el lado oficial no había dinero, por el lado informal sí lo había".



Reiteró que este año, los funcionarios que derrochaban dinero ya no están y los nuevos servidores públicos ahora están limitados en los recursos pues en algunos casos no han ni cobrado.