Respaldan abogados veracruzanos a Winckler

Integrantes de la Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz se pronunciaron públicamente por su colega Jorge Winckler Ortiz para encabezar la Fiscalía General del Estado y negaron hacerlo por consigna y por servir a intereses políticos.



Su presidente Carlos Mateos Carrasco aseguró que él y otros integrantes de esa barra apoyan a Winckler porque lo conocen desde hace años como litigante y según él, es el mejor prospecto de la terna.



Negó categóricamente que desde el gobierno estatal alguien los haya enviado, particularmente a él, a hablar bien de Winckler a cambio de algún pago o favor.



\"Nosotros no servimos a intereses de nadie. Nuestra agrupación siempre se ha pronunciado por lo que creemos correcto y no es la primera vez. Lo hicimos también hace unos días cuando se designó al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado e hicimos una crítica sobre su designación.



\"Nosotros no seguimos línea de nadie, no nos paga nadie ni nos pide nadie que vengamos a pronunciarnos. No estamos quedando bien con nadie\", puntualizó Mateos Carrasco.



Se deslindó de cualquier presunto enviado del gobierno estatal y específicamente del gobernador Miguel Ángen Yunes Linares pues recalcó que esa agrupación tiene más de 20 años de existir.



\"Cada vez que hacemos un pronunciamiento sobre cualquier situación lo hacemos de manera libre y consensuada por nuestros agremiados\", reiteró Mateos.



Por otra parte, a más de medio año de que se implenentó en este distrito judicial el nuevo sistema penal acusatorio, el presidente de la Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz opinó que todavía está en pañales.



Aclaró que el nuevo sistema es excelente pero no arrojará resultados contundentes de la noche a la mañana pues requiere una transición para consolidarse.



Consideró fundamental que los operadores del sistema, jueces, magistrados, abogados y fiscales, estén debidamente capacitados para hacer que el sistema penal acusatorio opere a plenitud.