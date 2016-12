Campesinos veracruzanos, en problemas con la ASF por malos manejos de Sedarpa, reconoce titular

Productores del campo veracruzano enfrentan problemas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que con engaños los ex secretarios de Sedarpa los hicieron firmar y no les entregaron el recurso.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, reconoció que pese a las malas administraciones que le antecedieron, los campesinos encontraron las alternativas para posicionarse en lugares preferentes a nivel nacional en la producción de ciertos cultivos.



“Encontramos una Secretaría con malas prácticas administrativas, como desvío de recursos, así como dispendio de material y personal, limitándose la transferencia de recursos que no llegaba a productores sino se quedaba entre proveedores y autoridades”, explicó durante la Primera Reunión de Productores y Comercializadores del municipio de Comapa, Veracruz.



Señaló que de acuerdo a las indicaciones del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares se interpondrán las denuncias correspondientes para quienes resulten responsables de los atracos cometidos en contra del campo veracruzano.



“Todo ese recurso que se llevaron estaba destinado en apoyos a productores y no lo recibieron. Algunos tienen problemas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque supuestamente recibieron el recurso y lo único que hicieron fue copiarles las firmas, quedarse los recursos y ahora enfrentan problemas legales con el gobierno federal”, agregó.



En su contacto cercano con el sector campesino, los conminó a mantenerse en los primeros sitios de producción de diversos cultivos a nivel nacional y estatal; reveló que Veracruz se ubica en el primer lugar de la República Mexicana en producir chayote y piloncillo, segundo lugar en café cereza y séptimo en maíz.



En gira de trabajo por los municipios de Comapa, Zentla, Huatusco y que concluyó en Coscomatepec, reiteró que la dependencia a su cargo buscará fortalecer y brindar a los productores estrategias de trabajo que les permita permanecer posicionados a nivel nacional.