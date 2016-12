¡Ideas para la cena de año nuevo!

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-10:57:09 Redacción

Menú de Nochevieja para despedir el año



Podemos hacer cualquiera de las propuestas que os he dado anteriormente para navidad, o podemos variar un poco algunos platos para hacerlos más ligeros o que sea una cena más de picar y festejar.



1. Patatas al horno



Son poco laboriosas, basta con limpiar muy bien un par de kilos de patatas nuevas (las pequeñitas), pincharlas con un tenedor y ponerlas en una bandeja para horno con una pizca de aceite de oliva, unos dientes de ajo, sal, romero y las especias que quieras. Deja que se asen a 200ºC hasta que estén tiernas.

Puedes servirlas tal cual o cortadas por la mitad, y acompañarlas con mayonesa vegetal, guacamole, una vinagreta con hierbas, mojo picón o las salsas que quieras.



2. Berenjenas rellenas



Son fáciles de hacer y quedarán genial en tu menú de Nochevieja. Solo hay que vaciar las berenjenas cortadas por la mitad y añadir el relleno que queramos asar junto con ellas. Podemos aprovechar y usar sobras de otros días (arroz, quinoa, trigo tierno, trozos de verduras y hortalizas, hierbas frescas, etc) junto con una bechamel vegetal para gratinarlo.



3. Trenza de hojaldre



Es una opción muy fácil de hacer y también podemos rellenarla con lo que más nos guste. Podemos rellenarla de boloñesa de lentejas con cebolla caramelizada, es una mezcla que queda estupenda con el hojaldre. También puedes usar patés vegetales caseros o comprados o alguna ensalada que te guste caliente (por ejemplo una ensalada de hortalizas picadas finas).



4. Croquetas vegetales



Si tenemos ganas podemos preparar unas croquetas vegetales espectaculares con setas. Como le gustan a prácticamente todo el mundo, son una receta muy recurrida en fin de año.



Para la bechamel utiliza una bebida vegetal sin edulcorar y sin sabores, y para empanar, en lugar de huevo mezcla harina de garbanzos con agua y un poco de vinagre hasta obtener una consistencia similar a la del huevo batido. Después solo tienes que pasarlas por el pan rallado y freír en abundante aceite de oliva o dorar al horno.



5. Sopa de verduras



Si queremos un entrante calentito, opta por una sopa o un consomé ligeros. Añade un poco de miso para un mejor sabor, y no pongas muchos fideos, realmente no harán falta si pones una buena variedad de platos.



6. Ensalada Waldorf



Una delicia para todos que podemos aliñar con una mayonesa vegetal y/o una vinagreta suave y unas pasas o directamente uvas frescas. El toque de las nueces con la manzana es estupendo, y al ser una preparación fuera de la típica ensalada de lechuga, nos sirve perfectamente para la cena de fin de año.



7. Tortitas



Personalmente me guardaría esta receta para la mañana siguiente y empezar el año con unas tortitas a mi gusto con nata montada vegana y salsa de chocolate. Para beber, cacao con leche de soja y una pizca de canela.



CON INFORMACIÓN DE CUERPOMENTE



http://www.cuerpomente.com/blogs/gastronomia-consciente/mejores-recetas-cena-fin-ano_962