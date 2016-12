¡Cumple tus propósitos!

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-10:54:08 Archivo

Seguramente tienes planeado viajar, cambiar de coche, empezar un posgrado, casarte o tener familia o inclusive iniciar un negocio propio. Para que el próximo año puedas cumplir todos aquellos sueños que hoy te parecen retos, lo mejor es detenerse un momento y pensar en cómo desarrollar una estrategia de ahorro financiero que te permita tener mayor claridad de tus objetivos, no solo para el 2017, sino también para tu vida.





Si quieres empezar el 2017 con el pie derecho, ahorrando, cumpliendo tus metas y superando tus gastos fijos mensuales, aquí te compartimos algunos consejos que te harán alcanzar estos propósitos:



¿Por dónde empezar?



Lo más importante del ahorro es conocer todos los beneficios que conlleva si lo hacemos de forma constante. Es común escuchar que todas las personas desean y buscan una casa o una casa más grande, un carro del año, un viaje a un lugar exótico, terminar un proyecto personal, etc; sin embargo muchas de estas intenciones se ven truncadas por falta de capital o deudas que los rebasan y es por esto que debemos poner pies y cabeza a nuestras finanzas personales.



Invertir la \"fórmula del ahorro\"



El mejor consejo para iniciar el 2017 es invertir la fórmula del ahorro: Ingreso - Ahorro = Gasto. Sabiendo usar la fórmula del ahorro, seguramente empezarás a hacerlo sin que te des cuenta, ya que en todo momento tendrás oportunidad de ahorrar desde un peso hasta tu aguinaldo y así cumplir de manera más rápida tus deseos planteados. El secreto del buen ahorrador es la constancia.



Analiza tus gastos



Una vez que des inicio al ahorro mediante la fórmula, analiza todos los gastos fijos que tendrás mensualmente y el sobrante de tu sueldo lo puedes disponer para ocio y diversión. Si no te queda dinero, examina los rubros en los que puedes bajar el gasto: cambia tu plan de renta del celular por uno más económico usa lo menos posible el coche o utiliza transporte alterno, cambia tus electrodomésticos por unos de bajo consumo, etc. Tú sabes bien dónde puedes ahorrar para conseguir esa cantidad extra para ocio, ya que también es importante consentirnos.



Arma tus metas de ahorro



Como dice el dicho \"sin una meta de ahorro, no hay ahorro\", ten siempre presente que si ahorras por ahorrar seguramente te lo acabarás gastando, pues no tienes un propósito claro y si ves una oferta, probablemente caerás en la tentación. Si por el contrario, te fijas un objetivo como cambiar de coche o hacer un viaje, la probabilidad de ahorrar hasta conseguirlo será mayor. Iniciar con metas de ahorro a corto plazo te ayudará a tener una mejor disciplina financiera. Aplica este principio tanto para tu ahorro a largo plazo como para tu ahorro para el retiro y verás cómo te será más fácil realizarlo, publicó Info7.



Recuerda que el ahorro para el retiro como trabajador -si lo haces de manera involuntaria a través de tu empleador- es solamente del 6.5% de tu salario, porcentaje que no es suficiente para vivir cómodamente los 15 o 20 años posteriores a tu retiro, por lo que aportar voluntariamente en tu Afore es esencial para tu futuro.



Piensa que ahorrar no significa cambiar tu estilo de vida. Puedes consentirte y ahorrar al mismo tiempo, solamente hay que saber identificar cuándo es conveniente comprar, así como en qué gastar tu dinero. Por ejemplo, puedes comprar ropa en rebajas de temporada, descuentos u outlets o conservar tú mismo teléfono o automóvil si siguen funcionando adecuadamente, pues tener el último smartphone del mercado o un coche del año pueden ser gastos muy caros e innecesarios. Además la mayoría de este tipo de compras generalmente te ata a un plan de pagos mensuales, inclusive con intereses y cobros extra por morosidad, por lo que demorarán tu plan previamente trazado.



