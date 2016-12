El 2016, se ''llevó' a grandes músicos y celebridades

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-10:43:42 Archivo

El 2016 será recordado por la muerte de grandes músicos que marcaron épocas y varias generaciones, se informó en el espacio de Eduardo Ruiz Healy.



En la lista de exponentes que fallecieron este 2016, destaca el saxofonista Leandro "Gato" Barbieri, reconocido por temas como "Europa" de Carlos Santana, que sobresale del disco "Caliente".

Otro que partió fue David Bowie, un parteaguas en la música de Inglaterra junto con Rod Stewart y Queen, entre otros.



Leonard Cohen, cantautor canadiense que exploró en sus canciones temas como la religión, la política y el aislamiento.



Glenn Frey, fundador y guitarrista de Eagles, también falleció en este 2016 en Nueva York a los 67 años de edad, publicó RadioFormula.



A sus 53 años partió George Michael, quien vendió más de 100 millones de discos; si bien no tuvo una vida musical muy prolífica, tuvo algunos éxitos pero sobre todo destacadas actuaciones al lado de Elton Jhon, entre otros artistas, por lo que se le considera un referente del pop.



Una muerte muy sorpresiva fue sin duda la de Prince, quien marcó una época en un momento interesante del canal MTV.



Con el fallecimiento del cantante y compositor Maurice White, se dio fin a una etapa del grupo Earth, Wind & Fire, mismo que aún continúa pero con nuevas generaciones de artistas.



La pérdida de Frank Sinatra Junior no pasó desapercibida a pesar de no ser tan famoso, pero el sólo hecho de ser hijo del gran Frank Sinaitra está ligado estrechamente al mundo musical y por ello la relevancia de su partida.



En América Latina, una de las pérdidas más fuertes fue sin duda la de Juan Gabriel quien dejó un legado de más de 100 canciones que contaban historias interesantes; el dato curioso sobre su muerte fue que coincidió con el final de una serie biográfica del artista, informó Radio Formula.



Finalmente, otra personalidad que no tiene que ver con el mundo de la música pero cuya muerte también marcó el 2016 fue la del escritor Humberto Eco.



CON INFORMACIÓN DE RADIO FORMULA



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=651517&idFC=2016