¡Cuida tus redes sociales y tu privacidad en estas fechas!

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-10:33:38 Archivo

1. La lección aprendida: Evita publicar una invitación



Si tu idea es hacer una invitación original a través de redes sociales, mejor piénsalo dos veces antes de hacerlo, no se vaya a “colar” y le caigan 30 mil personas a la fiesta.



2. Cuida tus comentarios



Existen personas que por cualquier cosa que escribas se sienten atacados y te responden de una manera agresiva, en cuyo caso lo mejor es no seguirle la corriente o eliminarlo de tu lista.



3. Imágenes / videos comprometedores



No subas fotos o controla el etiquetado, no vaya a ser que se te pasen las copas y al día siguiente recuerdes todo lo que no deberías haber hecho.



4. No des la ubicación



No pongas libremente donde será la fiesta, nunca sabes quién va a llegar y con qué intenciones. La delincuencia ya no se mide…



5. Comentarios negativos de la fiesta



Si eres de las personas que les gusta publicar los estados de ánimo en los que te encuentras o lo que estás pensando en ese momento ten cuidado, procura cuidar tus palabras en cuanto a los anfitriones y asistentes, recuerda que todos podrían verlo.



Así que ya sabes, cuida cada uno de tus movimientos y diviértete de la manera más sana posible. En estos casos es bueno alejarse de la tecnología por un ratito.



CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS



http://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2016/12/27/te-vas-de-parranda-en-ano-nuevo-cuida-tus-redes-sociales