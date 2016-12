¡12 rituales para recibir el año nuevo!

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-10:26:02 Archivo

1. ¡CÓMETELAS TODAS!

Las uvas son un ritual más que instaurado en el fin de año en España. Para que el año entrante sea todo un éxito no queda otra que ''comérselas todas''. Si eres capaz, ve visualizando entre uva y uva cómo te gustaría que fuera el año nuevo. Dicen que con esta visualización, te aseguras buenos



2. ALGO ROJO

Tradicionalmente se piensa que el rojo ''trae prosperidad'' (sobre todo en el amor). Así que no es raro pensar que mucha gente prefiera elegir ropa o algún complemento que sea de este color para entrar en el año nuevo atrayendo la suerte para los siguientes 365 días.



3. UN ANILLO EN LA COPA DE CHAMPAGNE

Con esta superstición hay que tener mucho cuidado a la hora del brindis. La suerte nos dice que haciendo este simple gesto atraeremos el dinero durante el año siguiente. No es de extrañar que muchos lo intenten...





4. LISTA DE DESEOS

Antes de la cena, escribe'' tres deseos'' para el nuevo año y dobla el papel. Déjalo pegado a tu piel durante toda la cena y, cuando ya sea año nuevo, quémalo.... En otros países esto lo hacen también metiendo el papel en un pequeño muñeco vestido con ropas viejas que luego también queman.





5. BESA A ALGUIEN DEL SEXO CONTRARIO

Si lo que realmente quieres es encontrar el año que viene pareja, este es tu pequeño gesto. Trata de felicitar el año y por tanto, besar a alguien del sexo opuesto nada más acabar el año. Si eres mujer, en vez de dárselo a tu hermana o madre, felicita primero a tu hermano o padre y viceversa.



6. VELAS

Fíjate muy bien en las velas que decoren la casa durante la noche. Cada color invocará una fortuna distinta: el azul trae tranquilidad al año nuevo, las amarillas atraerán la abundancia, el rojo, la pasión, las velas verdes están destinadas a la salud...



7. ABRIR LA PUERTA

Cuando se ha acabado el año y ya estemos en año nuevo, debe haber unas maletas en la puerta si quieres que ese año traiga muchos viajes. Hay otros que lo que hacen es salir al rellano y volver a entrar en casa con el pie derecho para atraer la suerte.



8. UN CUBO DE AGUA

Para los que creen en las energías, esta es su preferida. Se trata de llenar un cubo de agua a lo largo de la mañana del último día del año. Cuando den las 12 se asume que ha absorbido todas las malas energías y se tira por el WC... ¡para que no vuelvan nunca más!.

9. LUCES DE LA CASA ENCENDIDAS

Se asume que con toda la casa iluminada, no queda ningún rincón oscuro en ella. De ahí que sea importante que a medianoche esté toda la casa encendida. Con eso el año nuevo vendrá ''con claridad'', ''sin mentiras y sin energías oscuras y negativas''.



10. ROPA INTERIOR VUELTA

Dicen que si te pones la ropa interior al revés durante las últimas horas del año saliente y luego, cuando ya es año nuevo, la colocas en su forma habitual, tendrás durante el año los armarios más repleto de ropa que nunca.



12. LENTEJAS

Es una tradición importada de Italia. Dicen que si tomas lentejas durante el último día del año o inmediatamente después de que den las 12 de la noche (en este caso una sóla cucharada) aseguras la prosperidad de los próximos 12 meses... ¿Vas a pasar de ello?.



