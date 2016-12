Se despedirá 2016 con nublados, norte y lloviznas en el estado de Veracruz: PC Tweet Esta mañana el Frente frío No. 18 se aproxima al Noroeste del Golfo de México, previéndose recorra el estado de Veracruz entre esta tarde-noche a transcurso de mañana viernes favoreciendo el aumento de los nublados y de las condiciones para nieblas Xalapa - 2016-12-29 09:22:50 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-29-09:23:24 Veracruz Esta mañana el Frente frío No. 18 se aproxima al Noroeste del Golfo de México, previéndose recorra el estado de Veracruz entre esta tarde-noche a transcurso de mañana viernes favoreciendo el aumento de los nublados y de las condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias acumuladas en 24 horas de 5 a 20 mm y puntuales superiores a 30 o 50 mm, especialmente en la zonas norte y sur, siendo probable estén acompañadas de actividad eléctrica.



La masa de aire frío que se asocia con el frente cubre gran parte de los Estado Unidos, se espera invada el noreste de México después de este mediodía y cubra el Golfo de México mañana viernes, provocará viento del Norte de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 70 km/h principalmente en las costas norte y centro de Veracruz a partir de esta noche y principalmente el día viernes, cuando en la costa sur se pueden registrar rachas de 50 a 60 km/h.



En regiones de Huayacocotla, Misantla-Xalapa, no se podrían descartar algunas rachas hasta de 40 km/h. El oleaje en las proximidades de la costa puede alcanzar alturas de 1.5 a 2.5 metros.

La disminución de la temperatura diurna será más perceptible mañana especialmente en las zonas norte y centro. Un ambiente frío a fresco persistirá dominando por las noches y madrugadas con probabilidad de heladas ligeras en partes altas de zonas serranas.



Se prevé que el potencial de lluvias, la velocidad del viento y el oleaje elevado disminuyan en el transcurso del sábado, periodo durante el cual la temperatura diurna se estará incrementando.

