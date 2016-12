Otro menor resulta quemado por jugar ‘chispitas’ en Coatzacoalcos

Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-21:01:58 Coatzacoalcos El pequeño Henry, sufrió quemaduras con ‘chispitas’

Henry tiene 4 años y es el tercer niño quemado por cohetes en esta época decembrina que ingresa al hospital regional de Coatzacoalcos.



Guardó las “chispitas” en su pantalón y éstas le quemaron la piernita. Los cohetes que se venden en épocas festivas se fabrican de manera muy atractiva, por eso, los niños como Henry se entusiasman jugando con ellas.



Xóchitl Mortera, Presidenta de la Fundación ‘Te Queremos Ayudar’ dijo en su cuenta de facebook, “estimados padres de familia, nosotros como adultos si podemos ver el peligro que amenaza a nuestros hijos. Nuestra campaña de prevención: ‘Los cohetes NO son juguetes’ trata de que ustedes reflexionen un momentito en el dolor de un niño cuando se quema. Piensen por favor en el riesgo que corren los pequeños al jugar con explosivos y consideren, que al comprarlos, ustedes les dan pequeñas armas que al quemarlos harán que sus hijitos sufran mucho por esta razón.



Añadió, “evite el dolor en sus niños y también el suyo al verlos en una camita del hospital; no les compre cohetes y ojalá que en lo que resta del año ya no ingrese ningún niño quemado”.



“Hagámoslo posible, sólo es necesaria la prevención”, dijo Xóchitl Mortera, Presidenta de la Fundación “Te Queremos Ayudar”.