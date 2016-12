Solicitan al Ejército retirarse de la AGL en Sayula

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-20:08:12 Sayula de Alemán Agentes y sub agentes reclamaron a la Asociación Ganadera su deseo de retirar al ejército de las instalaciones que ahora ocupan En medio de la crisis de inseguridad que vive la región, la Asociación Ganadera Local solicitó al Ejército Mexicano el retiro de su personal de las instalaciones que le prestan para dormitorio y aseo, así como el retén que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene enfrente ya que aseguran que desde su presencia en el sitio, el costo por consumo de energía eléctrica ha aumentado considerablemente además de generarse algunas quejas por la prepotencia de algunos elementos castrenses hacia los directivos de la misma organización.



La noticia del posible retiro del retén, molestó este miércoles a agentes y sub agentes de este municipio, quienes acudieron al alcalde Graciel Vázquez Castillo para pedirle su intervención, ya que dijeron que ese retén es de suma importancia para la vigilancia y la prevención del delito en la región.



Gonzalo Estanislao Aguilar, Presidente de la Asociación Ganadera Local y miembros del consejo directivo, se reunieron este miércoles con el Presidente Municipal y una veintena de agentes y sub agentes municipales en el que se les informó que debido a que en febrero próximo habrá el cambio de directiva, decidieron que solo hasta el 31 de diciembre se permita al ejército la ocupación de sus instalaciones ubicadas en la carretera Transistmica, cerca de Aguilera, lo cual ya fue informado debidamente a la zona militar por escrito.



En el documento la dirigencia ganadera informó que el motivo de la solicitud es el cambio de directiva, sin embargo, en la reunión con los agentes y sub agentes municipales, incluyendo el alcalde, se dijo que al estar ocupando energía eléctrica de las instalaciones, el servicio de electricidad pasó de 7 a 12 mil pesos mensuales ya que los soldados ocupan el suministro para iluminar el retén, utilizar ventiladores, computadora y hasta cargar sus teléfonos celulares.



Señalaron que esta situación es incosteable para la Asociación Ganadera y por ello decidieron suspender el apoyo que se otorga al ejército.



De igual forma, Gonzalo Estanislao Aguilar señaló que hay quejas de los encargados de la planta de alimentos que se ubica en las instalaciones donde se encuentra el retén, que aseguran que los soldados se portan groseros y prepotentes además de que no piden permiso para extraer el agua de un pozo y han provocado que la bomba se dañe varias veces, lo cual genera otra perdida económica ya que la reparación cuesta a la Asociación.



Ante esta situación, el Presidente Municipal se comprometió en la reunión a cubrir el costo del servicio de la energía eléctrica de esas instalaciones por dos meses, tiempo en que continuará la actual directiva.



La Asociación por su parte dijo que dará marcha atrás a la solicitud de retiro del ejército y que se someterá a la asamblea que se realizará en febrero próximo donde se tocará el tema.



Graciel Vázquez dijo que los últimos meses, el Ayuntamiento ha apoyado con 2500 pesos mensuales a la Asociación Ganadera Local para el suministro de la energía eléctrica que consume el ejército ya que es de suma importancia para su gobierno que permanezca el retén en ese punto. Informó que recientemente le fueron entregados 7500 pesos a la Ganadera por ese concepto.