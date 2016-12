Par de sujetos asaltan Oxxo en Acayucan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-20:04:24 Acayucan Par de delincuentes robaron dinero y “botellas”, en la tienda de conveniencia Oxxo, ubicada en el barrio El Tamarindo, de esta ciudad

Dos delincuentes consumaron un robo en una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada en el barrio El Tamarindo, de esta ciudad.



Fuentes policíacas indican que el robo ocurrió durante la noche de este martes, en el negocio ubicado en la calle Melchor Ocampo esquina Francisco I. Madero, del barrio citado.



De acuerdo a la versión, dos hombres desconocidos que portaban un objeto punzocortante amagaron a las empleadas.



Aunque el monto de lo hurtado no se supo, se cree que fueron al menos mil quinientos pesos y algunas botellas de licor.



Tras el robo, los elementos policíacos tomaron conocimiento y pese a que realizaron un recorrido cerca de la zona, no hubo resultados. Los agraviados no quisieron proceder con la denuncia.



Tan solo en este año, dicha sucursal de conveniencia Oxxo, fue objeto de robo en al menos cinco ocasiones, sin que en ninguna ocasión se registraran detenidos.