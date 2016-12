Propuesta de egresos 2017 está basada en necesidades: Unanue

Israel Hernández / Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-20:07:46 Veracruz Diputado Local panista Juan Manuel Unanue

El legislador por Boca del Río consideró como una irresponsabilidad la decisión de los diputados de Morena, PRI y partidos aliados de no avalar modificaciones en el presupuesto, el cual fue elaborado por el anterior gobierno sin tomar en cuenta la realidad de Veracruz.



"Mostraron una falta de compromiso con el pueblo de Veracruz. Hoy no necesitamos de este tipo de actitudes, sino de diálogo y comprender que tenemos un estado en quiebra gracias al desfalco originado en el pasado gobierno priista", dijo.



Unanue Abascal lamentó que el pasado martes se 'reventara' la sesión sin ni siquiera iniciar un diálogo o un intercambio de posturas; en ese sentido, indicó que tal acción también obstaculizó la discusión de la Ley de Disciplina Financiera, entre otras iniciativas.



"Lo del presupuesto no se debe politizar. Es más, el gobernador Miguel Ángel Yunes no tiene facultad de hacer modificaciones sin que sean sometidas al pleno y haya una aprobación por parte de la Comisión de Hacienda.



"Después de la reunión que se tendrá este miércoles en el Congreso del Estado, esperamos haya prudencia del resto de compañeros y podamos avanzar en la aprobación de un presupuesto que corresponda a las necesidades de un estado en crisis", explicó.



El diputado panista dio a conocer que si no hay un aval del nuevo presupuesto antes del 31 de diciembre, Veracruz operaría con las partidas ya establecidas y que tienen un déficit de 21 mil millones de pesos.



"Es probable que en los siguientes días tengamos sesiones bastantes largas porque ahora hay muchos temas acumulados, desde la Ley de Disciplina Financiera, el presupuesto, la designación del nuevo fiscal, las observaciones el Orfis en su segunda etapa de solventación, entre otras iniciativas", agregó.