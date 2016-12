Gestionó CNC-Sur 15 mil toneladas de maíz

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-19:59:51 Acayucan Celestino Gómez Carmona, Presidente del Comité Regional Campesino (CNC)

En el marco de su último informe de actividades de 2016, Celestino Gómez Carmona, presidente del Comité Regional Campesino (CRC), informó que en el año que termina esa organización campesina, no solo apoyó el cultivo de maíz multiplicando la producción, sino que gestionó su comercialización a un mejor precio, frenando a los “coyotes”.



“Veo el 2017 con gran esperanza y siento que nos va a ir todavía mejor, en este año 2016 gestionamos mejor precio a alrededor de 15 mil toneladas de maíz, que se comercializaron en Guatemala y otras empresas locales, creo que ésto no se había dado, antes solamente llegaban a pagarlo a dos pesos o dos cincuenta el kilogramo; hoy, si ustedes ven el mercado, se ha logrado pagar a tres y tres pesos con cincuenta centavos”, contestó.



“Esto nos hace entender que es importante la organización, para que podamos comercializar a empresas reconocidas, serias, y que no vengan los coyotes a llevarse en fruto del esfuerzo de mucho trabajo de nuestros compañeros agricultores, en ocasiones se llevaban el maíz y ya no regresaban a pagarlo”, agregó.



“La relación con el nuevo gobernador creo que es buena, es cordial, es de respeto; vamos a trabajar con él, le hemos servido a nuestra gente, claro con el respaldo y el apoyo de nuestro presidente de la república, con los respaldos de nuestro líder nacional y nuestro líder estatal, en este caso el contador Juan Carlos Molina Palacios”, concluyó.