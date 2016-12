En Tatahuicapan desafían a Yunes Linares; rechazan oferta de obras y quieren dinero

Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-19:43:41 Tatahuicapan A mano alzada rechazaron la propuesta de recibir proyectos de obras; quieren dinero

La concurrencia de ejidatarios y avecindados del ejido Tatahuicapan a la asamblea de este miércoles, determinó que no aceptarán la oferta de obras que el gobierno de Coatzacoalcos y la CMAS, les han ofrecido para que permitan la normal operación de la presa Yuribia y suministro de agua al municipio porteño, a Minatitlán y a Cosoleacaque.



Se dejó establecido que los directivos ejidales y representantes del “Comité de la cuenca del río Texizapan”, continuarán insistiendo en la renovación de un convenio subrepticio que tuvieron con el ahora prófugo exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por el cual estaban recibiendo 2 y medio millones de pesos cada mes, y que era repartido entre los propios ejidatarios y avecindados empadronados por el ejido.



La breve asamblea encabezada por el comisariado ejidal Calixto Cruz Martínez y por Félix Hernández González, apoyados por Lino Bautista González, comenzó a las 17:40 horas aproximadamente y terminó a las 18:30, lapso en el que se informó de la propuesta de recursos en proyectos de obras del alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol y funcionarios de CMAS, con los que se reunieron el día anterior.



Al someterse a votación a mano alzada, los asambleístas rechazaron la propuesta de proyectos de obras, y en su intervención, Pablo Bautista Luis lanzó la advertencia tomada como amenaza por medios de comunicación, de que si el manejo de información fuera desfavorable para ellos, en próximos encuentros no les permitirían la entrada, e incluso los retendrían.



“Vamos a doblegarlos… tendrán que venir a dialogar a este municipio a hacer un nuevo convenio”, dijo Lino Bautista, indicando que harán un llamado al gobierno estatal, el cual ha advertido que no permitirá que se tome la presa Yuribia como se ha hecho en otras ocasiones.



Tal parece que la advertencia del gobernador Yunes Linares impactó al ejido que esta vez desistió de la amenaza de cerrar las válvulas de la presa, anunciando únicamente que la gente se esté pendiente de una próxima asamblea y a mantenerse unidos.