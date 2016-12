Necesarios servicios básicos en zona de playa de Tuxpan

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-19:06:06 Tuxpan Las playas de Tuxpan tienen turistas en estas épocas del año y es por ello que mejorarlas se ha convertido en un objetivo

Miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxpan y la Huasteca señalaron que el turismo actual ya no se compara con el que anterior venía a disfrutar de un día de playa, ya que al tener la cercanía con el centro del país, los visitantes que han llegado al municipio en las temporadas vacacionales y días de descanso, tienen otras necesidades.



Ante ello, indicaron que es urgente cumplir cada una de las exigencias y necesidades que en su momento cada uno ha manifestado, pero para ello se debe de resolver la problemática que actualmente se tiene en la zona de playas, en la cual no se pueden atender e introducir los servicios básicos al ser una zona federal.



El problema en esta zona federal, manifestaron que esta relacionado con el delineamiento de los terrenos ganados al mar, situación en la que el municipio no tiene injerencia ya que es competencia de SEMARNAT, pero mientras eso no suceda, la autoridad municipal no podrá tener injerencia en una planeación que tenga que ver con los servicios básicos.



En caso de que sea resulta esta situación, apuntaron que se podrá desprender la facultad de autoridad para que se de la licitación de servicios como lo es el alumbrado, drenaje, alcantarillado, entre otros, necesidades básicas que como destino turístico debe de tenerse, particularmente en esta zona turística.



No obstante, hicieron énfasis que ante el poco presupuesto que anualmente se destina a los ayuntamientos, la inversión para poder concretar este tipo de mejoras e introducción de servicios básicos sería bipartita, por lo que implicaría la colaboración tanto del sector público y privado.



Dicha inversión, consideraron que es muy urgente para poder transformar la zona de playas, ya que es uno de los reclamos principales del turista, pues a pesar del progreso y desarrollo que está teniendo la ciudad, esta zona que es por la que principalmente llegan los turistas, carece de infraestructura y servicios básicos.