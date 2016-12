Puebla: policías, vinculados en robo de combustible

Las autoridades de Seguridad Pública Estatal en Puebla, reconocieron que algunos policías municipales podrían estar coludidos con el robo de combustible, particularmente todos los que no aprobaron los exámenes de control y confianza, informa Noticieros Televisa.



Jesús Rodríguez Almeida, director de Seguridad Pública Estatal, comentó: "Notificó a cada uno de los presidentes municipales un listado de elementos que no cumplieron con el control de confianza para que antes de que finalice este año, los presidentes municipales den cumplimiento, ejerzan, hagan el procedimiento administrativo correspondiente y los den de baja, porque de otra manera están solapando a personas que pueden tener vínculos con la delincuencia en general".



El secretario de Seguridad Pública Estatal señaló que los alcaldes de los 217 municipios poblanos están obligados a retirar de sus labores policiales antes de que finalice el 2016, a aquellos elementos que no aprobaron las pruebas.



Un policía municipal comentó: Si me aplicaron el examen dos veces, tengo cuatro años laborando en la corporación pues afortunadamente yo las aprobé, eh, son exámenes toxicológicos, psicológicos, médicos entre otros no recuerdo, si aprobé mi examen // El proceso es para todos igual.



Las autoridades afirmaron que a pesar de que el robo de combustible es un delito de índole federal, las fuerzas estatales continuarán colaborando en el combate a este delito.



Jesús Rodríguez Almeida, director de Seguridad Pública Estatal, destacó: "Tenemos presencia de Seguridad Pública Estatal en esa zona permanente, hemos tenido aseguramientos constantes de hidrocarburo y hemos estado trabajando con Sedena para evitar que vaya a ver alguna otra situación".



Será en los primeros días del año 2017, cuando los presidentes municipales del estado de Puebla confirmen la destitución y el número de los elementos que no acreditaron los exámenes de control y confianza.







