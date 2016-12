En Coatzacoalcos mantienen campaña contra cohetes

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-16:40:18 Coatzacoalcos La Fundación Te Queremos Ayudar ya colocó tres anuncios en diferentes puntos de Coatzacoalcos, para concienciar y evitar el uso de cohetes.

La fundación Te Queremos Ayudar continúa promoviendo la campaña de prevención ‘Los Cohetes no son Juguetes’, por lo que hasta el momento han colocado tres anuncios en diferentes puntos de la ciudad para hacer conciencia del riesgo de utilizar juegos pirotécnicos.



Y es que es precisamente en esta época cuando las quemaduras ocasionadas por el manejo de cohetes incremente, en especial en menores de edad, por lo que la presidenta de la fundación, Xóchitl Mortera Hernández, solicitó a los padres de familia evitar comprarlos.



Asimismo, la activista resaltó el sufrimiento que los niños padecen al ser atendidos en el hospital, pues la recuperación es lenta, por lo que debe haber cuidados intensivos, además de que los especialistas hacen lo posible para mantener en buen estado a los menores.



“Una vez que ya están en esa situación, los padres de familia creen que será dado de alta rápidamente y aquí es donde viene la segunda fase, hay que prepararnos como padres de familia para también preparar al niño, darle calma y decirle que todo va a estar bien, pero que hay que permanecer en el hospital”, añadió la activista al señalar que la estancia por quemaduras de segundo grado es de hasta 15 días en el hospital, lo que pudo evitarse de no comprar o utilizar cohetes.



Por lo anterior, Te Queremos Ayudar ya colocó anuncios frente al estadio Rafael Hernández Ochoa, en la esquina de Zaragoza e Hidalgo (‘Crucero de la Muerte’), y en la avenida Las Palmas, siendo éste el espectacular más grande.



“Promovemos nuestra campaña ‘Los Cohetes no son Juguetes’, sabemos que para el 31 se van a quemar muchos ‘viejos’, retire a los niños de ese lugar, las ‘palomas’ salen disparadas con gran velocidad y con una carga explosiva que puede dañarlos, e incluso matarlos”, enfatizó Xóchitl Mortera.