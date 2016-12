Van 5 taxis robados en pleno diciembre en Coatza

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-16:30:01 Coatzacoalcos

Aunque los asaltos a taxistas ya habían cesado, de unos días a la fecha se han registrado cinco, algunos a plena luz del día y ahora en una nueva zona, hacia la colonia Trópico de la Ribera, en donde curiosamente hay un retén policiaco, siendo dos sujetos los que se hacen pasar por usuarios para perpetrar el atraco.



“Últimamente de una semana para acá, desde el 22 de diciembre, se incrementó el asalto a los vehículos de servicio de taxi, sobre todo del área de la Central Camionera, en la Trópico y por la Pepsi, les han estado quitando los vehículos y hasta ahorita no han podido recuperar ninguno... son aproximadamente cinco taxis, todos modelos nuevos, de apenas mes y medio de uso, entonces es preocupante porque ya es mucho el asalto”, expresó Moisés Carrillo de la Cruz, presidente de la Alianza de Organizaciones Taxistas de Coatzacoalcos.



En ese sentido, el líder de los ruleteros aclaró que por fortuna ninguno de los choferes ha perdido la vida, aunque hay algunos que han sido lesionados, incluso ‘encajuelados’, pero logran salirse y lesionarse en el intento, aunque lo que más preocupa es que éstos puedan hacer justicia por propia mano.



“Han logrado escapar, han salido con raspones porque se avientan de la unidad, afortunadamente no hemos tenido desgracias que lamentar, ni queremos esperarlas, lo que sí es preocupante para mí como dirigente taxista es que se nos puede salir un poquito de control porque los compañeros están muy alarmados, muy unidos y de hecho entre ellos mismos han decidido no entregarlos a la autoridad, sino tomar venganza por propia mano”, mencionó Carrillo de la Cruz.



Y es que los taxistas han llegado a ese grado, pues al denunciar a los delincuentes, éstos parecen tener más derechos que las propias víctimas, por lo que al poco tiempo salen liberados, mientras que los vehículos llegan a permanecer más de un mes en el corralón ante lo burocrático que se torna su liberación, lo que también acarrea gastos para el concesionario y pérdidas para el chofer al no tener en uso la unidad.



“Se nos hace injusto por nuestra parte, a los compañeros se les hace injusto por esos cambios que ha habido en la reforma de la ley (Sistema de Justicia Penal Acusatorio), no es como antes que las liberábamos a los cuatro o cinco días, ahorita son muchos trámites y nos ha impedido que los vehículos sigan trabajando, trae gastos porque se pagan seguros, letras, corralón y son familias que no está generando”, indicó Moisés Carrillo, quien precisó que septiembre y octubre han sido los meses más violentos para los taxistas.



A decir de Moisés Carrillo, los choferes han manifestado que uno de los asaltantes es robusto, mientras que el otro es delgado, siendo uno de éstos quien hace la parada antes de llegar al retén, incluso conversa con el chofer, cuando metros adelante se sube otra persona solicitando el servicio, iniciando así el asalto.



“Los asaltos han sido algunos en el día, uno fue a las 10 de la mañana, otro a las cinco de la tarde, dos en la noche y uno en la madrugada... como no hay una hora específica pedimos que pongan atención especial por ese lado de la Pepsi y las colonias, que se haga un rondín... están armados, uno con pistola y otro con cuchillo, se hacen pasar por usuarios, dicen los choferes que van mandando mensajes por celular”, puntualizó Moisés Carrillo de la Cruz.