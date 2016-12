La Coatza-Mina, con más de 36 km de baches

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-16:01:15 Coatzacoalcos La carretera Coatzacoalcos-Minatitlán tiene más de 36 kilómetros de hoyancos; algunas personas tapan estos baches y piden dinero a los automovilistas.

Cuando uno sale y vuelve a entrar a Coatzacoalcos por el tramo conocido como Las Matas, con lo único que se encuentra es con baches.



Un conductor que utilice la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en todo su circuito se puede encontrar con más 467 baches, los cuales tiene ir esquivando.



Son más de 36 kilómetros en el que abundan hoyancos de diferentes tamaños, y que se han convertido en el atractivo visual para los automovilistas. De Minatitlán hacia Coatzacoalcos, es donde los automovilistas corren más peligro, pues es donde existen más hoyancos.



Aunque lleva años sin ser reparada en su totalidad, no existen muchos señalamientos de advertencia para los automovilistas. Únicamente a lo largo y ancho se encuentra tres anuncios de color blanco en el que piden a los automovilistas conducir con responsabilidad.



Desde las alturas los zopilotes vigilan la carretera y el basurero, siendo a esa altura en el que se encuentran unas personas tapando los huecos.



Se dividen en dos grupos, unos tapan los baches que están por el puente, y otros del lado del retorno hacia Coatzacoalcos.



“Ese Duarte nada más se robo el dinero y no lo compuso hermano, a ver si ahora Yunes lo compone”, grita una de los trabajadores.



Sostiene una gorra naranja y se encuentra a media carretera, sin temer que los autos pasen rápido y lo llenen de lodo. Espera a que su labor sea remunerada por los automovilistas, y les pide para el agua.



“Hay unos que nos dan y otros que nos mientan la madre, nosotros venimos por nuestra propia voluntad”, señala este hombre.



Hasta los primeros días del mes de Diciembre la delegación de Transito en Coatzacoalcos había contabilizado más de 35 accidentes automovilístico sobre esta carretera, que también es conocido como Costera del Golfo.



De tres a cuatro accidentes ocurren cada mes, y en algunas ocasiones hasta más, esto de acuerdo al reporte de las autoridades viales.



El auto sale de Coatza y apenas llega hasta el entronque del ejido Estero del Pantano cuando se encuentra con 30 baches. Continúa su marcha hacia Mina y antes de que llegue al basurero están otros 90, uno muy peligroso a la altura del primer puente.



Del basurero hasta el retorno que llega poco antes de la colonia Congreso se encuentran otros 25. Cuando el vehículo retorna a Coatzacoalcos, al salir de Mina y llegar antes de la gasolinera el conductor pasa por 75.



Es ahí donde la ruta se convierte en peligrosa, pues desde ese lugar hasta llegar a la próxima ciudad se encuentran otros 207 hoyancos.



En algunos puntos de la cinta asfáltica existe el marcado de las llantas de vehículos que trataron de frenar, pero terminan por caer.



Algunos por la velocidad no les da tiempo, y como muchos acaban entre el pantano, a otros la muerte se las encuentra en el camino.